وال استریت ژورنال: رهبر کره شمالی دستور حمایت از فلسطینیان داده است

‌آژانس اطلاعات کره جنوبی اعلام کرد که «کیم جونگ‌اون»، رهبر کره شمالی به مقامات این کشور دستور داده تا در مناقشه جدید رژیم صهیونیست و مردم غزه، حامی فلسطینیان باشند. قانونگذاران کره جنوبی پس از جلسه‌ای با آژانس اطلاعات این کشور، مدعی شدند که پیونگ‌یانگ در گذشته راکت‌انداز ضدتانک در اختیار حماس قرار داده و این احتمال وجود دارد که کره شمالی سعی داشته باشد در جنگ غزه سلاح بیشتری (به غزه) صادر کند.

همچنین ارتش کره جنوبی مدعی شد که بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از حمله هفتم اکتبر نیروهای حماس به سرزمین‌های اشغالی، نیروهای حماس از سلاح‌های مختلف ساخت کره شمالی استفاده کرده است. کره شمالی تمامی این اتهامات را رد کرده است.

شکایت سازمان گزارشگران بدون مرز بابت «جنایات جنگی» علیه خبرنگاران در جنگ غزه به دیوان کیفری بین‌المللیتنش دیپلماتیک ترکیه و اسرائیل تاثیری بر مناسبات اقتصادی و امنیتی آنها نمی‌گذارد/ راهپیمایی استانبول یک جنگ روانی بود/ آنکارا به دنبال امتیازگیری استحمله حزب الله به پایگاه العاصی اسرائیل

انفعال اعراب در قبال فلسطینی‌ها ریشه در پیمان ابراهیم دارد/ کرانه باختری نقطه بعدی پاک‌سازی اسرائیل است/ریاض نمی‌خواهد صادرات نفت به خطر بیفتد

