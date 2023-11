وال استریت ژورنال: رهبر کره شمالی دستور حمایت از فلسطینیان داده است

قانونگذاران کره جنوبی پس از جلسه‌ای با آژانس جاسوسی این کشور، مدعی شدند که پیونگ‌یانگ در گذشته راکت‌انداز ضدتانک در اختیار حماس قرار داده و این احتمال وجود دارد که کره شمالی سعی داشته باشد در جنگ غزه سلاح بیشتری (به غزه) صادر کند.

همچنین ارتش کره جنوبی مدعی شد که بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از حمله هفتم اکتبر نیروهای حماس به سرزمین‌های اشغالی، نیروهای حماس از سلاح‌های مختلف ساخت کره شمالی استفاده کرده است. کره شمالی تمامی این اتهامات را رد کرده است.

حماس در ۱۵ مهر حمله گسترده‌ای را علیه مواضع رژیم صهیونیستی در غلاف غزه آغاز کرد. تل‌آویو در پاسخ به این عملیات - که به دلیل حملات رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی، «طوفان الاقصی» نام گرفته - قتل‌عام مردم بی‌گناه فلسطین را آغاز کرده و از رسیدن غذا، دارو، سوخت و دیگر اقلام ضروری به ساکنان غزه جلوگیری می‌کند.

در بیست و ششمین روز از جنگ غزه، امروز (چهارشنبه) نبردهای شدید بین مقاومت فلسطین و نیروهای صهیونیست که در حال نفوذ به شمال و جنوب نوار غزه هستند، ادامه دارد. این نبردها انهدام خودروها و کشته شدن سربازان اشغالگر را در پی دارد.

