واردات لاستیک خارجی برای تنظیم بازار

عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در طرح یکپارچه سازی بازرسی‌های اتاق اصناف اظهار داشت: در وزارت صمت به دنبال ایجاد آرامش برای مردم در بازار خودرو هستیم و به سمتی حرکت می کنیم که مساله خودرو از ذهن مردم پاک شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص واردات خودرو برای جانبازان افزود: براساس مجوزهایی که توسط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان برای خودروسازان اعلام می‌شود وزارت صمت مطابق آیین نامه‌ای که وجود دارد عمل خواهد کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اقدامات لازم در این زمینه توسط وزارت صنعت انجام نخواهد شد بلکه خود خودرو سازان اقدام خواهند کرد.وی با بیان اینکه نگران بازار تامین لاستیک مورد نیاز خود در بازار نباشند تصریح کرد: مردم به بازار هجمه وارد نکنند تا جلوی افرادی که به دنبال سو استفاده از ناترازی ایجاد شده در بازار هستند، گرفته شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره عدم وجود لاستیک به نرخ دولتی در سامانه توزیع روغن و لاستیک اظهار داشت: افراد می توانند از طریق سامانه های تعیین شده وزارت صنعت و اصناف به سامانه های فروش شرکت‌های لاستیک مراجعه کنند.

وی تصریح کرد:اکنون لاستیک در این سامانه‌ها موجودی دارد و مردم می توانند با مراجعه نیاز خود را تامین کنند.

