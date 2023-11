واردات نفت هند از روسیه کم شد

شرکت «ریلاینس اینداستریز» به دلیل تعمیرات برنامه ریزی شده در چندین واحد تاسیسات جمناگار این شرکت، کمترین خرید نفت را از سپتامبر سال ۲۰۲۲ به این طرف داشت. هند به همراه چین، از زمان آغاز جنگ اوکراین و تحریم غربی‌ها، به خریداران بزرگ نفت روسیه تبدیل شده‌اند و از تخفیف‌های چشمگیر مسکو در فروش نفت، بهره‌مند شده اند.

ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: این کاهش احتمالا موقتی بوده و صادرات نفت روسیه به هند در نوامبر، به حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا خواهد کرد. با این حال، پالایشگاه‌های هندی در ماه‌های اخیر، واردات نفت از روسیه را در مقایسه با حدود دو میلیون بشکه در روز در ابتدای سال ۲۰۲۳، کاهش داده اند زیرا تخفیف‌های فروش کمتر شده اند. تخفیف‌ها در پی تمدید کاهش عرضه اضافی عربستان سعودی و روسیه و افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، کاهش پیدا کرده اند.

مجموع واردات نفت به هند در اکتبر، به دنبال پایان فعالیت‌های تعمیراتی پالایشگاه‌های متعدد، شش درصد رشد کرد و به ۴.۴ میلیون بشکه در روز رسید. واردات نفت هند از عربستان سعودی هم دو برابر شد، زیرا پالایشگاه‌های دولتی، حجم خرید ماهانه از عربستان سعودی را برای عمل به تعهدات خرید سالانه، اصلاح کردند. در نتیجه، واردات نفت از عربستان سعودی بالاتر از واردات نفت از عراق شد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، ۱۰ نفتکش روسی حامل ۱۱ میلیون بشکه نفت، قرار است در ماه میلادی جاری، محموله خود را تخلیه کنند.

