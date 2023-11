بر اساس این تحقیق، هوش مصنوعی در تشخیص جزئیات غیرقابل مشاهده با چشم غیرمسلح، ۸۲ درصد دقیق بوده است، در حالی که دقت روش کنونی تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی ۴۴ درصد است. محققان بیمارستان رویال مارسدن و موسسه تحقیقات سرطان در بریتانیا می‌گویند که این مزیت هوش مصنوعی می‌تواند درمان سرطان را بهبود بخشد و سالانه هزاران نفر از آن بهره‌مند شوند.

این پژوهشگران همچنین از ظرفیت بالقوه هوش مصنوعی برای تشخیص زودهنگام انواع سرطان‌ها نیز هیجان‌زده هستند.کامپیوترها می‌توانند مقادیر عظیمی از اطلاعات را بگیرند و آموزش ببینند تا الگوهای موجود در آن را شناسایی کنند و از این طریق پیش بینی کنند، مسائل را حل کنند و حتی از اشتباهات خود درس بگیرند.

پروفسور کریستینا مسیو، متخصص رادیولوژی در بنیاد رویال مارسدن بریتانیا و استاد مؤسسه تحقیقات سرطان لندن، می‌گوید: «مااز ظرفیت بالقوه این فناوری پیشرفته فوق‌العاده هیجان‌زده هستیم. این می‌تواند منجر به نتایج بهتر برای بیماران، از طریق تشخیص سریع‌تر و درمان مؤثرتر برای آنها شود.»محققان در نشریه لنست انکولوژی نوشته‌اند که در اسکن ۱۷۰ بیمار از تکنیکی به نام رادیومیک برای شناسایی علائم غیرقابل مشاهده «سارکوم خلفی صفاقی» که در بافت هم‌بند پشت شکم ایجاد می‌شود، استفاده کرده‌اند.

با این داده‌ها، الگوریتم هوش مصنوعی توانست تهاجمی بودن ۸۹ تومور دیگر بیماران در بیمارستان‌های اروپا و آمریکا را از طریق اسکن، بسیار دقیق‌تر از نمونه برداری که در آن تنها بخش کوچکی از بافت سرطانی زیر میکروسکوپ تجزیه و تحلیل می شود، درجه بندی کند.وقتی تینا مک لاگلان، پرستار دندانپزشکی، در ژوئن سال گذشته، پس از درد معده با سارکوم در پشت شکمش تشخیص داده شد، پزشکان برای یافتن این مشکل به تصاویر اسکن توموگرافی کامپیوتری (CT) تکیه کردند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: لینکدین صاحب ویژگی‌های هوش مصنوعی شدشبکه اجتماعی حرفه‌ای لینکدین ویژگی‌های هوش مصنوعی بیشتری را برای کاربران پولی عرضه می‌کند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: همکاری زیمنس و مایکروسافت برای ساخت دستیار هوش مصنوعیغول صنعتی آلمانی زیمنس آگ با مایکروسافت برای طراحی دستیار مجهز به هوش مصنوعی برای بهبود همکاری میان انسان و ماشین آلات بخش تولید، همکاری می‌کند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: مدیریت یکپارچه و منسجم تاثیرگذاری رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش را دو چندان می‌کندبه گزارش ایلنا از شورای عالی آموزش و پرورش، جلسه سیصد و ششمین (۳۰۶) کمیسیون برنامه‌های درسی و تربیتی با حضور دبیرکل شورای عالی، اعضای آن و صاحب نظران حوزه فنی و حرفه‌ای و کاردانش در سالن جلسات دبیرخانه این شورا برگزار شد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

DW_PERSIAN: هوش مصنوعی؛ اروپایی‌ها در برابر آمریکا و چین متحد می‌شوندآلمان، فرانسه و ایتالیا می‌خواهند در حوزه هوش مصنوعی همکاری کنند تا بازار را به آمریکا و چین نسپارند. وزیر اقتصاد آلمان ازجمله خواستار تصمیم‌گیری‌های سریع‌تر شد. نشست سران در حوزه هوش مصنوعی در بریتانیا برگزار می‌شود.

منبع: dw_persian | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: آیا غزه آماده آتش‌بس شده است؟/ من نمی‌توانم انقلاب کنم اما خط اتوی شلوارم خراب نشود!در حملات اخیر دو بار رژیم صهیونیستی شانس خود را امتحان کرد تا آمادگی حماس و مقاومت را بسنجد، اما هر دو بار با شکست مواجه شد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نور به تنهایی بدون حضور گرما می‌تواند آب را تبخیر کند!نتیجه شگفت‌انگیز یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که آب بدون گرما و فقط با نور می‌تواند تبخیر شود و حتی این کار را با کارایی بیشتری انجام می‌دهد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕