«مایکل فیش» هواشناس بخش خبر بی‌بی‌سی در سال ۱۹۸۷ دقیقا برعکس انوری عمل کرد. او حتی نگرانی یکی از بینندگان را که از احتمال توفانی قریب‌الوقوع پرسیده بود، بی‌مورد خواند. توفان مهیبی که چند ساعت بعد جنوب شرقی انگلستان را درهم نوردید و از آن به مخرب‌ترین توفان سه سده اخیر آن کشور نام می‌برند. بختی که شاید مایکل فیش نسبت به انوری داشت، این بود که از داده‌های جوی و نرم‌افزاری موجود استفاده کند که البته بهره نجست.

بانک جهانی ارزش سالانه داده‌های عددی برای پیش‌بینی آب‌وهوا (NWP) را بالغ بر ۱۶۲ بیلیون دلار تخمین زده است. آن‌گونه که سازمان جهانی هواشناسی (WMO) اظهار کرده، امروزه امکان دقیق پیش‌بینی شرایط آب‌وهوایی تا پنج روز جلوتر وجود دارد، چیزی که تا ربع قرن پیش تنها در حد دو روز پیش‌تر امکان‌پذیر بود.

The Weather Company به ارزش دو بیلیون دلار وارد این بازار شد و در چهار سال علاوه بر دنیای رایانه به یکی از مطرح‌ترین شرکت‌های کارشناسی آب‌وهوا نیز تبدیل شد. هوش مصنوعی این توانایی را به سازمان‌ها داد تا بررسی دقیق آمار چندین دهه را به سرعت به انجام رسانند.

شرکت چینی هوآوی با پردازش اطلاعات ۳۹ سال گذشته مدعی شد قادر به تحلیل شرایط جوی در چارچوب همان دامنه یک هفته‌ای ولی با سرعت چندصد برابر رایانه‌های قبل است. در مقابل، شرکت آمریکایی Nvidia رکورد جدید دو ثانیه را برای تجزیه، تحلیل و ارائه آمار ارائه کرد. شاید تولیدکنندگان و خریداران انرژی‌های بادی و خورشیدی ارزش چنین اطلاعاتی را بیش از همه بدانند. تهیه این داده‌ها برای تنظیم برنامه فروش و انتقال نیرو در بازارهای دور و نزدیک نقشی بارز دارد.

