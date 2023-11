هنیه: جنگ غزه نبردی سرنوشت ساز بین معتقدان به تسامح و همزیستی و نازی ها است

او تاکید کرد: بارها به طرف‌های بین‌المللی اطلاع دادیم که تداوم یورش‌های نتانیاهو به مسجدالاقصی و اقدامات کابینه او بی پاسخ نخواهد بود. هنیه تصریح کرد: حماس یک چشم انداز جامع ارائه کرد که با توقف تجاوزگری رژیم صهیونیستی، گشوده شدن گذرگاه ها و انعقاد قرارداد تبادل اسرا آغاز می شود. اشغالگران هزینه های زیادی از جمله درخصوص جان تعدادی از اسیران خود در نزد مقاومت فلسطین متحمل خواهند شد تا به اشتباه خود برسند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RADIOFARDA_: جنگ غزه؛ بولیوی روابطش با اسرائیل را قطع کرد، شیلی و کلمبیا سفرای خود را فرخواندندبه دنبال تداوم جنگ بین اسرائیل حماس و حمله زمینی این کشور به غزه، تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین به این جنگ واکنش دیپلماتیک نشان دادند.

منبع: RadioFarda_ | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: حمله موشکی مجدد به پایگاه «عین الاسد» محل استقرار نیروهای آمریکایی در غرب عراقهمزمان با جنگ اسرائیل و حماس و محاصره شدن نوار غزه، به‌رغم هشدارها و تهدیدهای آمریکا نسبت به هر گونه تشدید تنش‌ و گسترش دادن جنگ در منطقه، ادامه حملات گروه

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: کنایه به عربستان؛ کمک‌ بشردوستانه به غزه ارسال کردند که بارش کفن بود!روزنامه جوان به عربستان به دلیل عدم حمایت از مردم غزه و فلسطین کنایه زده است.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: تصویری خاص و متفاوت از اسماعیل هنیه و حسین امیرعبداللهیان + عکستصاویری از دیدار امروز امیرعبداللهیان و اسماعیل هنیه در دوحه منتشر شده است. موضوع دیدار امروز این دو نفر درباره مسائل غزه بود.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: تشدید جنگ و رویارویی گردان‌های القسام با ارتش اسرائیل در غزهجنگ غزه در حالی وارد بیست و پنجمین روز خود شده است که اسرائیل عملیات زمینی خود در این باریکه که هدف شدیدترین حملات هوایی و بمباران بود را در میان درگیری‌ها

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: بورس کشورهای همسایه هم مانند ایران از زمان شروع جنگ غزه رنگ خون گرفته‌اند؟روزنامه دنیای اقتصاد به بررسی وضعیت بورس کشورهای همسایه از زمان شروع جنگ غزه پرداخته است.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕