به گزارش فرارو، هنگامه قاضیانی، بازیگر سینما و تلویزیون با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار شد. بر اساس این احضاریه که اخیرا توسط شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر و به خانم قاضیانی ابلاغ شده است، از وی خواسته شده تا ظرف مدت پنج روز از زمان ابلاغ، جهت دفاع از اتهامات نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام در شعبه مذکور حاضر شود.

وی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «پارسال ۸ نفر ناخوانده ریختن تو منزل برای دستگیری من، که هنوز رد پاهاشون رو سلسله اعصاب خاطرات من هست. امسال احضاریه فرستادن. امروز رفتم نبودند، شنبه به دادسرا میرم و امید به خدا.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHARGHDAILY: هنگامه قاضیانی به دادسرا احضار شدبه گزارش شبکه شرق، هنگامه قاضیانی، بازیگر سینما و تلویزیون با دریافت ابلاغیه ای به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار شد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: هنگامه قاضیانی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدهنگامه قاضیانی، بازیگر سینما و تلویزیون، با دریافت احضاریه ای به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار شد.

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

IRANINTL: هنگامه قاضیانی، هنرمند زن سینما، از احضار خود به دادسرا با دو عنوان اتهامی خبر دادبر اساس تصویر احضاریه‌ای که از سوی هنگامه قاضیانی، هنرمند سرشناس سینمای ایران منتشر شده، او به اتهامات «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. پیش‌تر، هانیه توسلی، دیگر هنرمند زن سینما از احضار خود به دادگاه انقلاب خبر داده بود.

منبع: IranIntl | ادامه مطلب ⮕

IRANINTL: احضار هنگامه قاضیانی؛ نرگس محمدی خواهان حذف ایران از ریاست مجمع سازمان ملل شدبا ادامه فشارها بر زنان مخالف حجاب اجباری، انجمن فیلم کوتاه ایران به انتقاد از ممنوع‌الفعالیت شدن زنان بازیگر پرداخت. هنگامه قاضیانی، یکی از همین بازیگران از احضار خود به دادسرا خبر داد. نرگس محمدی در نامه‌ای خواهان کنار گذاشتن جمهوری اسلامی از ریاست مجمع اجتماعی سازمان ملل شد.

منبع: IranIntl | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: بارندگی شدید و آبگرفتگی خیابان‌ها در «میلان» ایتالیابارندگی شدید روز گذشته (سه شنبه) منجر به آبگرفتگی خیابان‌ها در چندین منطقه «میلان» شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: اعضای دولت نظرات تکمیلی خود را برای تقویت بودجه به سازمان برنامه ارائه کنندبه گزارش ایلنا، در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیئت دولت که به صورت فوق‌العاده برگزار شد، پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕