هنر، بهترین زبان برای نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است

به گزارش ایسنا، وی با بیان این‌که جهاد دانشگاهی در پشتیبانی از جبهه‌های جنگ، در کارگاه فنی دانشگاه تبریز به تولید خمپاره کمک می‌کرد، گفت: ۲۲ شهید جهادگر ۲۷ دی ماه سال ۶۵ دانشکده فنی دانشگاه تبریز، وظیفه ما را در قابل خون شهدا سنگین تر کرده است.

وی از برنامه‌ریزی معاونت فرهنگی این سازمان برای شناساندن مسیر و زندگی شهدا به جوانان و جامعه با برگزاری برنامه‌های متعدد در قالب بزرگداشت «شهدای جهاد دانشگاهی» خبر داد و تاکید کرد: مسیر زندگی شهدا مسیر زندگی اهل بیت(ع) است، به همین دلیل ما باید به عنوان مدیران دستگاه‌ها نحوه‌ی زندگی شهدا را به صورت خلاقانه و جذاب به نسل جدید انتقال دهیم زیرا بهترین ابزار برای شناساندن جنگ به عموم جامعه، هنر است.

حامد شب‌خیز، مسئول بسیج هنرمندان استان نیز در ادامه اظهار کرد: بسیج هنرمندان جزو ۲۲ قشر از اقشار بسیج کشور است که با تشکیل انجمن‌های ادبی و هنری در ۱۲ رشته و با حضور نخبگان هر رشته فعالیت‌ می‌کند. بسیج هنرمندان با جذب هنرمندان و بسیجیان علاقمند به هنر در این مجموعه در حوزه هنر ارزشی و انقلابی فعالیت می‌کند.

وی بیان کرد: بسیج هنرمندان، نهادی زیرمجموعه‌ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده که با ۷۰۰۰ نفر عضو در کل استان به صورت یک سازمان مرکزی در استان و کانون‌های مستقر در شهرستان‌ فعال است. وی خاطرنشان کرد: انجمن‌های فیلم، شعر، عکس، صنایع دستی، خوشنویسی، ادبیات داستانی و موسیقی زیر مجموعه‌ی این نهاد فعالیت می‌کنند که برای هر یک از بخش‌های آن فعالیت‌هایی در حد بین الملی و ملی انجام می‌گیرد.

شب خیز ادامه داد: بسیج هنرمندان تنها نهادی است که در حوزه‌ی نمایش‌های آیینی مذهبی فعالیت می‌کند، به طوری که تاکنون چهار رویداد بزرگ را طی این جریان پیش برده‌ایم.

