یزدی مهر در ادامه به بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها بر اثر احتمال تداوم بارش‌های پیش بینی شده اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به این مورد آبگرفتگی معابر و اختلال در سفرهای بین شهری دور از انتظار نیست لذا از همه مردم می‌خواهیم از توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها اجتناب کنند.وی تاکید کرد: توصیه مدیریت بحران به کوهنوردان حرفه‌ای و آماتور این است که از فعالیت‌های کوهنوردی اجتناب کنند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHARGHDAILY: هشدار هواشناسی برای آبگرفتگی در برخی استان‌هابه گزارش شبکه شرق، سازمان هواشناسی نسبت به بارش باران، رعد و برق و احتمال آبگرفتگی معابر در ۲۵ استان هشدار داد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: هشدار و آماده‌باش مدیریت بحران برای بارش باران و وزش باد در تهرانمدیرکل مدیریت بحران استان تهران با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی مبنی بر نفوذ و فعالیت متناوب سامانه‌های بارشی از مردم خواست که از توقف و اتراق در کنار رودخانه‌ها پرهیز کنند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رگبار و رعد و برق در غالب نقاط کشوررئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از بارش باران و رعد و برق در بیشتر استان‌ها و بارش برف در ارتفاعات شمال کشور خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: بارش باران و احتمال آبگرفتگی معابر در ۲۵ استانسازمان هواشناسی نسبت به بارش باران، رعد و برق و احتمال آبگرفتگی معابر در ۲۵ استان هشدار داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: برگزاری نشست مدیران بحران و پدافند غیرعامل کلانشهرهای ایران در همدانرئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری همدان از برگزاری نشست مدیران بحران و پدافند غیرعامل کلانشهرهای ایران در همدان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: مصرف آب‌شرب تهران دو برابر میانگین جهانی استبه گزارش شبکه شرق، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از برگزاری نشست هم‌اندیشی پیرامون مدیریت آب کلان‌شهر تهران از سوی این سازمان خبر داد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕