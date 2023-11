مدیرکل مدیریت بحران استان تهران ادامه داد:‌ برابر پیش‌بینی‌های انجام شده بر اثر بارش‌های پیش‌بینی شده لغزندگی جاده‌ها و معابر و وقوع مه و کاهش دید و امکان اختلال در تردد به ویژه در جاده‌های کوهستانی وجود دارد لذا به همه عزیزانی که قصد تردد در جاده های کوهستانی را دارند توصیه می‌شود اولاً با تجهیزات کافی راهی شوند و ثانیاً حتماً از ایمنی و سلامت خودرو اطمینان حاصل کنند.

وی در ادامه به بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها بر اثر احتمال تداوم بارش‌های پیش‌بینی شده اشاره کرد و گفت: با توجه به این مورد آب گرفتگی معابر و اختلال در سفرهای بین شهری دور از انتظار نیست لذا از همه مردم می‌خواهیم از توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها اجتناب کنند. توصیه مدیریت بحران به کوهنوردان حرفه‌ای و آماتور این است که از فعالیت‌های کوهنوردی اجتناب کنند.

یزدی مهر گفت: همچنین در هنگام وزش باد شدید نیز لازم است که مردم از استقرار از لبه پشت‌بام‌ها و بالکن‌ها و همچنین قرارگرفتن در مجاورت سازه‌های تبلیغاتی، سازه‌های ناپایدار، درختان فرسوده، ساختمان‌های نیمه کاره و هر آنچه که احتمال سقوطش درپی وزش باد وجود دارد، پرهیز کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با تاکید بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی گفت:‌ مدیریت بحران هشدارهای لازم را در این خصوص به دستگاه‌های امدادی، اجرایی و خدماتی داده و مسئولان مربوطه نیز لازم است که نسبت به پاک‌سازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب رودها توجه ویژه داشته باشند.

