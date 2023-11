هشدار سازمان بهداشت جهانی: ﻿غزه در یک قدمی «فاجعه بهداشت عمومی» است

کریستین لیندمایر، سخنگوی سازمان بهداشت جهانی در مورد خطر مرگ غیرنظامیان که مستقیم با بمباران اسرائیل ارتباط ندارد نبز هشدار داد.لیندمایر در پاسخ به این پرسش که آیا مردم بر اثر عوارض دیگری غیر از بمباران جان خود را از دست می‌دهند، گفت: «بدون شک همینطور است.»

دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعلام کرد که تأمین آب جنوب غزه، «به دلایل نامعلوم» متوقف شده است. مای الکیله، وزیر بهداشت فلسطینی‌ها در بیانیه‌ای گفت که تعداد کل بیمارستان‌هایی که در حال حاضر در نوار از چرخه خارج شده‌اند از ۱۶ به ۳۵ بیمارستان رسیده است.الکیله گفت تعداد بیماران مبتلا به سرطان در نوار غزه حدود ۲ هزار نفر است که در اثر حملات اسرائیل شمار زیادی از آنها آواره شده و در شرایط بهداشتی «فاجعه‌باری» زندگی می‌کنند.

وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل حماس است می‌گوید از زمان آغاز جنگ در نوار غزه، پس از حمله حماس به جنوب اسرائیل که در آن حدود هزار و ۴۰۰ اسرائیلی کشته شدند، دست‌کم ۸ هزار و ۳۰۶ فلسطینی هم در حملات متقابل اسرائیل کشته شده‌اند.

جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز این وزارتخانه را «جبهه‌ای برای حماس» که از سوی آمریکا یک گروه تروریستی تعیین شده است توصیف کرد. تمامی ارتباطات رسمی که از نوار غزه می‌آید به شدت توسط حماس کنترل می‌شود و تشکیلات خودگردان فلسطینی‌ در کرانه باختری نیز از نظر فنی بر این وزارتخانه نظارت دارد، حقوق کارمندان را پرداخت می‌کند و تجهیزات پزشکی را به بیمارستان‌های غزه می‌رساند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: فاجعه قریب‌الوقوع بهداشتی در غزهسازمان بهداشت جهانی درباره فاجعه قریب الوقوع بهداشت عمومی در غزه هشدار داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

AA_PERSIAN: ابراز نگرانی ​​​​​​سازمان جهانی بهداشت از حملات به بیمارستان دوستی ترکیه و فلسطینمدیرکل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که حملات هوایی اسرائیل به اطراف مرکز درمان بیماران سرطانی در غزه به‌شدت نگران کننده است. - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: اعتراض وزیر بهداشت به سکوت اجلاس منطقه ای سازمان بهداشت جهانی در قبال جنایات غزهبه گزارش ایلنا به نقل از وبدا، متن این نامه به این شرح است: جناب آقای دکتر المنظری مدیر دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت بازگشت به نامه شماره 2/10 مورخ 18 اکتبر 2023 در خصوص برگزاری هفتادمین اجلاس کمیته منطقه ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت از تاریخ 9 تا 12 اکتبر در دفتر منطقه ای در قاهره، مایلم صمیمانه از جنابعالی و همکاران فنی و...

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اعتراض وزیر بهداشت به سکوت اجلاس منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در قبال جنایات غزهوزیر بهداشت کشورمان در پاسخ به نامه قدردانی دکتر المنظری - مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در خصوص حضور ایران در هفتادمین اجلاس منطقه‌ای این سازمان، ضمن تشکر از وی، در عین حال نسبت به عدم صدور قطعنامه محکومیت حملات بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی به غیر نظامیان توسط سازمان بهداشت جهانی ابراز ناخرسندی کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: مسکو: فاجعه‌ انسانی به شدت هولناکی در نوار غزه در حال وقوع استنماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد معتقد است که فاجعه‌ انسانی به شدت هولناکی در نوار غزه در حال وقوع است.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: گروه عربی در سازمان ملل: تداوم جنگ غزه هشداری برای گسترش آن استگروه عربی در سازمان ملل هشدار داد، تداوم جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه هشداری نسبت به خطر گسترش آن در منطقه است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕