هزار تُن گوشت مرغ در هرمزگان تولید شد

غلامپور بیان کرد: تقریباً متوسط ماهانه بین یک میلیون و ۸۰۰ تا ۲ میلیون قطعه و سالانه نزدیک به ۲۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری استان انجام می‌شود و تولید مرغ در سال نیز به حدود ۴۱ هزار تُن می‌رسد.

وی، تعداد واحدهای فعال مرغداری صنعتی گوشتی در استان هرمزگان را ۳۰۵ واحد عنوان کرد و یادآورشد: از این تعداد ۳۷ واحد با ظرفیت ۷۷۵ هزار و ۸۵۰ قطعه در هر دوره در دولت سیزدهم به بهره‌برداری رسیده است.

