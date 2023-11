هر کارگر، یک لوکوموتیو اندوه

جثه‌ای بزرگ ندارد. موهایش سفید شده و عبور سال‌ها را در ثانیه‌ای تجربه کرده است. چند خط عمیق روی پیشانی‌ افتاده است و بین دو ابرو شکافی عمیق خودش را نشان می‌دهد. با انحنایی که دارد، انگار دارد توی صورت پیرمرد می‌رقصد. پیرمرد، اخمی توی ابروهایش انداخته که چهره‌اش را جذاب‌تر می‌کند. با همان هیبت جدی، از کنار پسرک که با لباس سربازی توی بغل مادرش دارد اشک می‌ریزد می‌گذرد و ناپیدا از آنها، سری هم به علامت افسوس تکان می‌دهد و عبور می‌کند.

اهل شمال است. از سرزمین دریا آمده و حالا اینجا مجاور شده است. می‌گفت: قسمت این بود. نمی‌دانم چه شد که یکهو از شمال بلند شدم و آمدم اینجا. بعد هم کار کردم و ازدواج. به گمانم امام رضا‌(ع) من را طلبید. حالا بیشتر از 30 سال است که اینجا هستم. پسر و دخترم را عروس و داماد کرده‌ام و خودم هم روزگار را می‌گذرانم. درباره کارش پرسیدم. می‌گفت: کار سختیه. کار هرکس نیست. باید با مردم سروکله بزنی. طرف حسابت از یک طرف مردم هستند و از یک طرف هم پیمانکار. جواب هر دو طرف را باید بدهیم.

همین چندی پیش در اول آبان، مصطفی نصیری‌ورگ مدیرکل راه‌آهن خراسان اعلام کرد: بیش از ۹‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار زائر و مسافر در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس که از ۲۷ شهر و مرکز استان صورت پذیرفته، در اداره کل راه‌آهن خراسان جابه‌جا شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد دودرصدی داشته است. اینها همه یعنی اینکه روز به روز دارد به تعداد مسافران شبکه ریلی کشور افزوده می‌شود و قطار

یکی از این بخش‌ها که به‌ویژه در ایستگاه‌های بزرگ مثل تهران، مشهد، اصفهان و... فعال است و خدمات ارائه می‌کند، بخش حمل بار مسافری است. همان‌هایی که برای سامان جابه‌جایی چمدان و بار همراه مسافر تدارک دیده شده‌اند. معمول این است که در ایستگاه‌ها برای ارائه خدمات حمل بار مسافر، اعلام مزایده می‌شود و پیمانکاران با انجام تشریفات قانونی و طی مراحل اداری، به ارائه خدمت در این زمینه می‌پردازند. مسیر هم این‌طور است که غرفه خدمات باربری باید در سه شیفت فعال باشد.

