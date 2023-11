وی ادامه داد: هیچ‌ موضع‌گیری و استحکامی وجود ندارد الی اینکه استان ما مشکل جدی بیکاری دارد و به هر جهت که کار تعطیل شود مورد توجه ویژه مردم و گروه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد و ما به عنوان دولت و سیاست دولت و تأکیدات سال‌های اخیر تلاش می‌کنیم نگذاریم چنین اتفاقاتی بیفتد و دنبال آن برویم که بتوانیم با همکاری یکدیگر مشکل را حل کنیم.معاون استاندار لرستان افزود: در دولت سیزدهم ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردیم و می‌توانیم برای راه‌اندازی این پروژه نیز تسهیلاتی داشته باشیم.

وی تأکید کرد: امروز شیلات در لرستان یکی از واحدهای سرپای ماست و هیچکدام از مزرعه‌های پرورش ماهی ما در استان زیان ده نیستند.

