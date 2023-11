هدف سازمان ثبت احوال کشور تبدیل شدن به یک سازمان تمام الکترونیک است

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: روسا و کارکنان ثبت احوال سیستان و بلوچستان و در کشور تلاش می کنند رضایتمندی مردم را از نظام افزایش دهند زیرا دشمن درصدد است به هر نحوی رضایتمندی مردم را کاهش دهد و به این برسد که نظام اسلامی ایران توانایی مدیریت ندارد و وظیفه همه ماست تا با خدمت رسانی مناسب در راه اهداف نظام گام برداریم .

کارگر افزود: دشمن مردم را هدف قرار داده است و با ایجاد تحریم های اقتصادی تلاش دارد زندگی مردم را تحت فشار قرار دهد و دستگاههای خدماتی همانند ثبت احوال نقش بسیار مهمی در افزایش رضایتمندی مردم دارند، زیرا ثبت احوال زیرساخت و پایه و اساس اطلاعات هویت افراد را ارائه می نماید و سایر دستگاههای خدماتی از طریق این اطلاعات ارائه خدمت می کند و این نشان از اهمیت و جایگاه ثبت احوال است که در بخش های مختلف زندگی نقش دارد .

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: مدیران و روسا باید بر تمامی موضوعات استانی اشراف داشته باشند و نباید به موضوعات بی توجه باشند و بر اساس ظرفیت های موجود در استان و شهرستان و حتی بخش ها و دهیاران و همچنین استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی برای رفع مشکلات و موانع برنامه ریزی کنند و باید نسبت به موضوعات دغدغه مند باشیم و این امر جز با استفاده از متخصصین امر امکان پذیر نخواهد بود و باید از ظرافت های خاص استانی استفاده کنیم.

کارگر بیان کرد: ثبت احوال در خصوص موضوع فاقدین و هویت ایرانی بسیار حساس و دغدغه مند است و در استان شهید تقدیم نظام کرده است، اما موضوع فاقدین یکی از مشکلات در کشور است که در دولت سیزدهم با هدف رفع این مشکل جلسات بسیاری برگزار شد تا با ایجاد بانک اطلاعاتی و جمع آوری اطلاعات افراد مدعی ایرانی بودن در راستای برنامه ریزی و اقدام مناسب برای این افراد گام برداشته شود.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: هشدار به مالکان خانه‌های قولنامه‌ای/ اسناد خود را ثبت کنیدیک مقام سازمان امور مالیاتی به صاحبان خانه‌های قولنامه‌ای توصیه کرد تا قبل از بی‌اعتبار شدن اسناد عادی نسبت به ثبت اسناد خود در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کنند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: علی رحمتی مدیر کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان شدبه گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، در بخشی از حکم رئیس سازمان ثبت احوال کشور آمده است:'انتظار دارد با سرلوحه قرار دادن رهنمود های مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و در راستای اهداف، سیاست ها و برنامه های راهبردی سازمان ضمن بهره گیری از منابع و توان سازمانی و مشارکت بین بخشی زمینه تحقق اهداف سازمان را در چهارچوب وظایف فراهم و...

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ۷۰ روستای شهرستان جازموریان ظرف دو ماه آینده سنددار می‌شودرئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای اداری شهرستان جازموریان از سنددار شدن ۷۰ روستای این شهرستان ظرف دوماه آینده خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مردمی کردن اداره کشور رویکرد دولت سیزدهم استمعاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: رویکرد دولت سیزدهم اداره کشور توسط مردم و به صحنه آوردن آنان در زمینه‌های مختلف است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: سرانه جنگل در ایران یک سوم سرانه جهانی استرئیس شورای عالی جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: سرانه جنگل در ایران یک سوم سرانه جهانی است و با کمبود عرصه‌های جنگلی در کشور مواجه هستیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اعمال استانداردها، زمینه‌ساز حفظ سرمایه ملی است/ این سازمان بر روی لبه علم حرکت می کندمشاور عالی سازمان استاندارد کشور گفت: یکی از مبانی اصلی توسعه، استاندارد است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕