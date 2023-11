هالووین در شیراز وحشت آفرید؛ ۵ کافه پلمب شدند

دانلود قسمت ۵ سریال مرداب ( مرداب قسمت ۵ پنجم ) حجم رایگانرئیسی تاوان اختلاف پایداری و شانا را خواهد داد؟رنج مضاعف برای دانش‌آموزان استعداد درخشان یا سود بیشتر مافیای آموزشی

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ETEMADONLINE: هالووین در شیراز وحشت آفرید؛ 5 کافه پلمپ شدند/ تعطیلی طبقات 22 و25 هتل چمرانبرگزاری جشن هالووین باعث پلمب شدن ۵ کافه رستوران در شیراز شد به گزارش فارس، یک مقام قضایی از پلمب ۵ کافه رستوران متخلف و برگزارکننده مراسم موسوم به هالووین در شیراز خبر داد. طبقات ۲۲ و ۲۵ هتل چمران نیز جزء اماکن پلمب شده است.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: هالووین در شیراز وحشت آفرید؛ ۵ کافه پلمپ شدندبه گزارش شبکه شرق، یک مقام قضایی از پلمب ۵ کافه رستوران متخلف و برگزارکننده مراسم موسوم به هالووین در شیراز خبر داد. طبقات ۲۲ و ۲۵ هتل چمران نیز جزء اماکن پلمب شده است.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: بازگشت ثبات، امنیت و رضایت سرمایه‌گذاری به شیرازبه گزارش ایلنا، دبیرعلمی چهارمین نشست تخصصی کلانشهر شیراز گفت: این نشست با هدف بررسی موانع سرمایه گذاری در کلانشهر شیراز و تسهیل روند سرمایه گذاری در این کلانشهر برگزار شد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: سارقین اماکن خصوصی در شیراز دستگیر شدندبه گزارش ایلنا، سرهنگ فرج شجاعی، اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت. وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و با اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند 2 نفر سارق ‌حرفه‌ای را در اقدامی غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: ۱۱ کشته در تیراندازی‌های مرگبار همزمان با جشن هالووین در آمریکاموجی از تیراندازی‌های مرگبار در سراسر آمریکا در جشن‌های مخصوص هالووین به کشته شدن دست کم ۱۱ آمریکایی‌ و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر انجامید.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: الدوساری مرد سال آسیا شد/ طارمی دست خالی ماندبهترین‌های سال آسیا در قطر معرفی شدند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕