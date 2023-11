هادی خانیکی: فهم عالمانه، تهدید جامعه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نیست

وی با اشاره به نوشته اخیر خود گفت: روایت رنج‌ و امید در تاریکی را در روزهای اخیر نوشتم. آیا روایتی داریم که برای رنج مسئولان در دانشگاه باشد یا اینکه بدون روایت و تنها با اطلاعات پراکنده، روزشمار را در کنار هم می‌گذاریم و امید ورود مسئولانه و کنشگرانه به شرایط و مسائل، نامعین است؟

خانیکی ادامه داد: اما آن ساختار عالمانه، امروز دچار چه وضعیتی است؟ سه سوال مشخص در برابر ما دانشگاهیان است؛ اول اینکه مسأله بنیادینی که در توسعه علمی است، چیست؟ اکنون گفت‌وگویی درباره آینده ایران شکل می‌گیرد که این مسأله را مطرح می‌کند که آیا باید امیدوار بود یا نگران؟ اول درباره فرسایش و زوال مادی توسعه از جمله آب، نفت، محیط زیست و معادن صحبت می‌شود و بررسی می‌شود که چقدر از این منابع از دست رفته‌اند و آیا می‌توان این‌ها را بازگرداند یا نه؟ در برابر آن، به توسعه نیز نگاه می‌شود.

وی افزود: برای این سوالات، سه معیار جدید وجود دارد. یکی توجه به سرشت جهانی علم است؛ علم امروز زیست جهانی دارد، علم را نمی‌شود در یک جا محدود کرد. سرشت جهانی علم برای اثربخشی، به دو مولفه وابسته است، یکی استقلال نهاد دانشگاه است که بر اساس آن، دانشگاه باید کاملا با پرسش‌های آزادانه و فهم شفاف و به دور از ملاحظات، بتواند وظیفه خود را در برابر مسائل از جمله آب، نفت، عدالت، نابرابری، آزادی و هرچیز دیگری ایفا کند. استقلال علمی طبیعتاً نیازمند مسأله آزادی‌های آکادمیک برای حفظ استقلال علم است.

این استاد ارتباطات گفت: در ادبیات امروز، دانشگاه عقل نقاد، دیده‌بان علمی، قطب‌نما و نهاد مسأله‌شناسی است و نه نهاد مسأله‌گریزی. وقتی دانشگاه از پایه‌های مدنی دور می‌شود و هراس دارد از اینکه مستقیما به مسائل پیرامون ورود کند، مسأله‌گریز می‌شود و در فضای انتزاعی به سر می‌برد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های خود را برای ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی به عشایر گزارش کنندمدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل با اشاره به ابلاغ تصویب‌نامه ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی به جامعه عشایری، خواستار ارائه برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در راستای عملیاتی کردن این تصویب‌نامه شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ره‌آورد کرسی‌های آزاداندیشی پویایی جامعه استمعاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ایلام، گفت: برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی زمینه مشارکت نخبگان و ایجاد تضارب آرا در سطح اجتماع را فراهم می‌کند و به پویایی جامعه منتج می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تاکید استفاده از ظرفیت‌های مردمی در صلح و سازش، در برنامه هفتم توسعهرئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفت: نقش سران طوایف در زمینه تحقق صلح و امنیت اجتماعی در جامعه مؤثر بوده و این کار خداپسندانه تاثیرات اجتماعی والایی در جامعه دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: محصور شدن دانشجو در دانشگاه غلط است/ امانتدار رای مردم هستیممعاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه محصور شدن دانشجویان در دانشگاه غلط است، گفت: دانشجویان باید به مشکلات جامعه ورود کرده و مطالبه‌گری کنند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: واقعیت استکبار جهانی امروز در غزه دیده می‌شودمعاون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت: نباید اجازه دهیم جنایات رژیم صهیونیستی در سکوت خبری مغفول بماند چرا که عینیت استکبار جهانی امروز در غزه دیده می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رژیم صهیونیستی در ضعیف‌ترین حالت ممکن قرار داردمعاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه گفت: رژیم صهیونیستی در ضعیف‌ترین حالت ممکن قرار دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕