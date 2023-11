نیمار ۱۱ ماه دور از مسابقات

خمس: در زمین‌هایی بازی کردیم که گوسفندان نیز جرأت نمی‌کنند وارد آن شوند/ وقتی می‌بردیم کسی نمی‌گفت ترکیب اشتباه است ۱۱ طلا، ۵ نقره و ۲ برنز، دستاورد موی تای کاران ایرانی از مسابقات بین المللی ارمنستان/تصاحب کمربند حرفه ای توسط زهرا اکبریافشاریان: نکونام و سایر مربیان اجازه دهند کارمان را انجام دهیم/ انتخاب بهاروند قانونی بود

ISNA_FARSI: مدال‌آوران پاراآسیایی هانگژو مورد استقبال استاندار و مردم کرمان قرار گرفتندمراسم استقبال از مدال‌آوران کرمانی مسابقات پاراآسیایی هانگژو امشب 9 آبان ماه با حضور استاندار، مسئولان استانی و حضور پرشور مردم در فرودگاه کرمان برگزار شد.

ISNA_FARSI: تیم‌های برتر پاراوالیبال نشسته ساحلی قهرمانی کشور در بندر انزلی معرفی شدندبا معرفی تیم‌های برتر اولین رقابت‌های پاراوالیبال نشسته ساحلی قهرمانی کشور در بندر انزلی این دور از مسابقات به پایان رسید.

ISNA_FARSI: تیم'آورتا' ساری در آمل به مهرام باخت!تیم آورتا ساری یکی از دو نماینده مازندران به همراه تیم کاله در مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، فصل جدید این مسابقات را با خانه به‌دوشی و شکست خانگی شروع شد.

AA_PERSIAN: انصراف تیم‌های اسرائیل از حضور در مسابقات قهرمانی مردان بسکتبال اروپاسه باشگاه‌ بسکتبال اسرائیل از حضور در این دوره از مسابقات قهرمانی مردان اروپا انصراف دادند. - Anadolu Ajansı

ISNA_FARSI: آغاز دوازدهمین دوره مناظرات دانشجویی استان کرمانشاهرییس سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه از آغاز ثبت نام از دانشجویان استان جهت شرکت در دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان خبر داد.

ISNA_FARSI: نمایشگاه «گُلِ مراد» در نگارخانه شفق برپا می‌شودنمایشگاه خوشنویسی «گُلِ مراد» روز پنجشنبه (۱۱ آبان ماه) ساعت ۱۵ در نگارخانه شفق برپا می‌شود.

