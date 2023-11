این دانشجوی گرافیک دانشگاه الزهرای تهران، روز یکشنبه ٧ آبان ۱۴۰۲ هنگام برگزاری مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند در بهشت زهرا تهران به همراه شماری دیگر از فعالان سیاسی و حقوق بشری بازداشت شد. این فعال دانشجویی که توسط نیروهای امنیتی به زندان قرچک منتقل شده و کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت به سر می‌برد. این فعال دانشجویی پیشتراو نهایتا ٢٣ بهمن ۱۴۰۱ پس از تحمل حدود سه ماه و نیم بازداشت، آزاد شد.

در پرونده انضباطی این فعال دانشجویی می‌توان به دو نیم‌سال منع موقت از تحصیل و محرومیت از خوابگاه تا پایان تحصیل و نیز حکم تبعید به دانشگاه یزد اشاره کرد. پیشتر بخش فارسی صدای آمریکا در خبری اختصاصی از انتقال ۱۴ تن از بازداشت‌شدگان در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند، نوجوان جان‌باخته، به اتهام «اجتماع و تبانی» به بند یک قرنطینه زندان اوین خبر داده بود.

این افراد به نام‌های حمیدعباسپور، هاشم مهرابیان، _مجیدهوشنگ کیانپور، محمدرضا فهیم، مهران حاجی هاشمی، اصغرسیدفرجی، علی سوخته‌زا، رامتین بنده، مسعود زینال‌زاده، ایمان میری، سیامک مسیح‌پور، محمدمهدی محمدی رهبری، یوسف هوشیار و محمد فرض‌اللهی از سوی شعبه ۷ بازپرسی اوین به «اجتماع و تبانی» متهم شده‌اند.نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری، منظر ضرابی، از خانواده‌های جان‌باختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی، و محمد گراوند نیز در میان بازداشت‌شدگان این مراسم گزارش شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، اتهام نسرین ستوده «کشف حجاب و فعالیت علیه امنیت روانی جامعه» عنوان شده است. آرمیتا گراوند، دختر نوجوان ۱۶ ساله‌، صبح روز نهم مهر ۱۴۰۲، هنگام حرکت به سمت مدرسه‌، در ایستگاه مترو «میدان شهدای» تهران، به دلیل نپوشیدن مقنعه و رعایت نکردن حجاب اجباری حکومتی، در داخل واگن، مورد حمله یک نیروی «آمر به معروف» قرار گرفت و با هل دادن او، سرش به لبه در خروجی قطار برخورد کرد و پس از بی‌هوشی به کما رفت. اعلام خبر جان‌باختن او، واکنش‌های فراوان داخلی و بین‌المللی را در پی داشت.

