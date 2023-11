فرهمندی ادامه داد: شوراهای اجتماعی محلات قبلا خیلی فعال نبودند اما در این دوره ما آنها را به عنوان متولیان محلات به رسمیت شناخته و بخشی از اعتبار شهر را در اختیارشان گذاشتیم. پروژه‌ها را متناسب با نیاز محلاتشان خودشان تعریف کردند در دو مرحله به هر محله ۲۵ میلیارد تومان اعتبار دادیم و در مجموع تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌هایی که مردم تعریف کردند هزینه کردیم.

فرهمندی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات اساسی دیگر با همت شورا یکسان کردن نرخ کرایه قطار شهری و اتوبوس بود که نرخ قطار شهری را افزایش ندادیم و نرخ اتوبوس را اندکی افزایش دادیم تا با قطار شهری برابر شود و در ازای آن نرخ پارک حاشیه‌ای را به شدت بالا بردیم.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: امروز تقاضای زیادی برای حمل و نقل عمومی در سطح شهر مشهد داریم و برنامه‌ریزی می‌کنیم که از ظرفیت‌های خود شهر برای تأمین ناوگان مورد نیاز استفاده کنیم. فرهمندی افزود: در بحث تاکسیرانی هم برای بحث نوسازی ناوگان و هم برای تعمیرات اساسی ناوگان وام‌هایی تا ۴۰ میلیون تومان از منابع شهرداری پرداخت می‌شود.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: در اکثر شهرها و از جمله مشهد منشاء بیش از ۷۲ درصد آلودگی هوا از حوزه حمل و نقل است و یک سوم آلودگی هوای شهر نیز مربوط به خودروهای سواری است،

