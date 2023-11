به گزارش میزان، غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به وضعیت رسیدگی به معضل بی‌حجابی هم گفت: بعد از اغتشاشات سال گذشته اعلام کردم که ما برای حجاب قانون داریم و به آن عمل می‌کنیم تا به قانون دیگری برسیم، الان هم دوباره می‌گویم نیروی انتظامی با این جریان که جرم مشهود است می‌تواند برخورد کند و قوه قضائیه هم می‌تواند جریمه کند، بنابراین به این قانون عمل کنیم تا به یک قانون جامع‌تر برسیم.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: کرمانشاه مکان امنی برای مجرمان و هنجارشکنان نیستفرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه به هیچ عنوان مکان امنی برای مجرمان، هنجارشکنان و افراد قانون گریز نیست و برخورد پلیس با این افراد سخت و پشیمان کننده خواهد بود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: شبیخون شدید فرهنگی برای درگیر کردن ذهن‌هافرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمنان با تمام قدرت دست به شبیخون فرهنگی زده‌اند تا ذهن‌ها را درگیر کند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: کمک‌ هزینه یک میلیون دلاری برای ساخت میکروسکوپ ردیاب رشد قلبیک پژوهشگر آمریکایی، کمک هزینه‌ای به مبلغ یک میلیون دلار دریافت کرده است تا میکروسکوپی بسازد که روند حرکت سلول‌ها و رشد قلب را با وضوح چهار بعدی نشان دهد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دستگیری عامل تیراندازی به خودروی شخصی در گتوندفرمانده انتظامی گتوند از دستگیری عامل تیراندازی به یک خودروی شخصی در این شهرستان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ایران کشوری امن در حصار ۱۷ کشور ناامناستاندار سمنان از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری امن در حصار ۱۷ کشور ناامن نام برد و گفت: اعتماد مردم به نیروی انتظامی بالاترین سرمایه و اندوخته فراجای استان سمنان است .

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اسم‌ این توپ را «لئو» بگذارید+ فیلممسی برای هشتمین بار توپ طلا را به دست آورد. بهترین تمام دوران با یک رکورد باورنکردنی و شاید تا سالیان سال دست نیافتنی!

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕