وی ادامه داد: در بحث تخم چشم زده نیاز به ۵۰۰ میلیون قطعه داریم ولی در حال حاضر ۳۶۰ میلیون قطعه تولید می‌کنیم و امیدواریم با آمدن این مجموعه‌ها تأمین نهاده اصلی تخم چشم زده در ماهی قزل‌آلا به یک جهش تولید برسیم و گام مؤثری برای تحقق رسالتی که برای تأمین پروتئین آبزیان در سفره مردم داریم با فعال شدن این مجموعه‌های مهم برداریم.

حسینی بیان کرد: در این جلسه چندین پیشنهاد داده شد که مسئولان اکسیر کوثر آن‌ها را بررسی کرده و ما نیز در خدمت آن‌ها باشیم و مجموعه استانداری نیز کار تأمین مالی را انجام دهد.

