نیلویل با بیان این‌که بازسازی آزمایشگاه‌ها شامل تعویض تجهیزات قدیمی و نامناسب با تجهیزات پیشرفته و مدرن، تغییراتی در طراحی و ساختمان آزمایشگاه، ساخت و بازسازی فضاهای جدید است، اظهار کرد: این بازسازی‌ها باعث بهبود شرایط کارکرد و افزایش کارایی در بخش‌های مختلف آزمایشگاه‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور شده و به عنوان یک قدم مهم در جهت توسعه صنعت آنالیز مواد معدنی و زمین‌شناسی در کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به پروژه‌های تحولی این سازمان که از مهر ماه سال ۱۴۰۰ در خراسان‌جنوبی آغاز شد، گفت: در این طرح بیش از ۲۰۰ هزار نمونه حاصل از عملیات اکتشافی و زمین‌شناسی برداشت شد که به تدقیق آنالیز نمونه‌های معدنی نیاز داشت.

مدیرکل دفتر امور آزمایشگاه‌ها و خدمات فنی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور، افزود: با ادامه طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی در استان‌های مختلف، افزایش راندمان کاری در آزمایشگاه‌های آنالیز مواد معدنی احساس شد که بر همین اساس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور پس از ۶۰ سال اقدام به بهسازی و نوسازی زیرساخت‌های آزمایشگاه‌های خود کرد.

وی با بیان این‌که آزمایشگاه‌های آنالیز مواد معدنی در سازمان‌های زمین‌شناسی، نقش بسیار مهمی در تحقیقات و بررسی‌های نمونه‌های معدنی و زمین‌شناسی دارد، تصریح کرد: این آزمایشگاه‌ها با استفاده از تجهیزات پیشرفته و مدرن، قادر است نمونه‌های معدنی را آنالیز و تجزیه و تحلیل کند و اطلاعات مفیدی درباره خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و معدنی آن‌ها در اختیار متخصصان قرار دهد.

به گفته نیلویل، از جمله فعالیت‌های اصلی آزمایشگاه آنالیز مواد معدنی زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور می‌توان به تجزیه و تحلیل نمونه‌های سنگ، خاک، آب و مواد معدنی برای متخصصان سازمانی و سایر محققان و صنعتگران اشاره کرد.

