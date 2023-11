نه قرمز نه آبی، فقط شمس طلایی

دیداری که اگر در پایان با هر نتیجه‌ای به سود نماینده استان رقم بخورد، علاوه بر موجی از شادی یک روز تاریخی را برای فوتبال قزوین رقم خواهد زد. البته قزوینی‌ها ۳۰ سال قبل در لیگ سه فوتبال باشگاه‌های کشور با تیم تولی‌پرس قزوین با نتیجه ۲ بر یک از سد استقلال عبور کردند و همین نتیجه باعث شده تا کری هواداران ۲ تیم در آستانه بازی به اوج برسد.

البته مصاحبه یک ماه قبل سعید دقیقی در یک برنامه تلویزیونی هم به نوعی می‌تواند انگیزه استقلالی‌ها را بالاتر ببرد تا شاید بتوانند نقشه سرمربی جوان شمس آذر را خنثی کنند. برتری در بازی امروز بدون شک می‌تواند شرایط شمس آذر را در جدول رده‌بندی دستخوش تغییر کند تا بتواند برای رسیدن به تیم‌های بالای جدول دورخیز بلندی داشته باشد.

نکته امیدوارکننده برای نماینده استان حضور مسئولان ارشد استان در بازی‌های این تیم است، روز گذشته بود که استاندار به همراه مدیر کل ورزش و جوانان از تمرین این تیم در آستانه بازی با استقلال بازدید کرد. وی عملکرد تیم شمس آذر در ۲ بازی گذشته لیگ برتر را خیره کننده می‌داند و می‌گوید: پیروزی مقابل تیم های قدرتمند و ریشه دار فولاد و تراکتور در زمین حریفان کار سخت و دشواری است که شاگردان رگدقیقی به خوبی از پس آن برآمدند.

طبق خبرهای رسیده از باشگاه شمس آذر تمامی بلیت های جایگاه بانوان به فروش رفته تا امروز شاهد حضور پرشور آنان باشیم.

