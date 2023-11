وی افزود: این رژیم کودک کش علاوه بر شهادت و مجروح کردن مردم غزه، آن‌ها را از آب، برق و گاز محروم کرده و با جلوگیری از ورود کمک‌های انسان دوستانه به شهر غزه باعث ایجاد یک نسل کشی در این شهر شده و این امر بسیار جای تأسف دارد.

نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی با تسلیت شهادت جمع زیادی از زنان و کودکان غزه به تمام مردم آزاده دنیا تاکید کرد: در این جنایات رژیم غاصب، دولت‌های اروپایی و آمریکایی دخالت مستقیمی دارند و با حمایت‌های بی شرمانه خود از رژیم صهیونسیتی، این رژیم را در انجام کشتار مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه بیشتر تحریک کرده‌اند.

سامه یح نجف آبادی تصریح کرد: رژیم غاصب در این کشتار از سلاحهایی که استفاده آن در قوانین بین‌المللی ممنوع است به کار می‌برد و باعث ایجاد ترس، هراس، آتش و خون در شهر غزه شده است. نماینده کلیمیان متذکر شد: جامعه ایرانی کلیمی نه تنها در این برهه‌ زمان بلکه همیشه تمام اعمال شیطانی رژیم صهیونسیتی را علیه فلسطینیان و در حال حاضر علیه مردم غزه محکوم می‌کند.

وی بیان کرد: رژیم صهیونسیتی قصد دارد با این کشتار غزه را غیر قابل سکونت کند اما از ایستادگی مردم غزه کاملاً مشخص است که این رژیم غاصب به حرکت شوم خود هیچ وقت دست نمی‌یابد. نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این جنگ به پایان نرسیده و مرحله اصلی جنگ در جنگ زمینی است و اطمینان دارم با تمهیداتی که حماس برای دفاع از شهر خود تهیه کرده ان‌شاءالله پیروز خواهد شد.

*طوفان الاقصی از سوی نیروهای مقامت از روز شنبه ۱۵ مهر در سرزمین های اشغالی آغاز شد. در روز سه‌شنبه ۲۵ مهرماه رژیم جنایتکار صهیونیستی بیمارستان المعمدانی غزه را بمباران کرد و بیش از هزار کودک و زن مظلوم را به شهادت رساند. اسرائیل ظالم در حمله‌ای دیگر یکی از ساختمان‌های کلیسای ارتدوکس این شهر را مورد هدف و بمباران قرار داد و در جریان این حمله شماری از زنان و کودکان که در این کلیسا پناه گرفته بودند، شهید و زخمی شدند.

رهبر انقلاب امروز در دیدار دانش آموزان درباره جنایات صهیونیست‌ها در غزه فرمودند: میدان میان غزه و اسرائیل نیست، بلکه میدان حق و باطل است.

معاون دبیرکل سازمان ملل: زنان، مردان و کودکان در غزه در معرض گرسنگی قرار دارند. مارتین گریفتیس در امور بشردوستانه با بیان اینکه زنان و مردان و کودکان در غزه در معرض گرسنگی، ضربه و بمباران قرار دارند، خواستار تأمین نیازهای ضروری ساکنان غزه شد.

تانک روس: جنایت صهیونیست‌ها نسل‌کشی است. ستاره مسلمان کشتی جهان، جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را نسل کشی دانست و بر لزوم اتحاد مسلمانان برابر این جنایات تاکید کرد.

واقعیت استکبار جهانی امروز در غزه دیده می‌شود. معاون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت: نباید اجازه دهیم جنایات رژیم صهیونیستی در سکوت خبری مغفول بماند چرا که عینیت استکبار جهانی امروز در غزه دیده می‌شود.

رئیسی: بمباران جبالیا لکه ننگ دیگری در فهرست جنایات صهیونیست‌ها است. رئیس جمهور ایران تاکید کرد که بمباران اردوگاه جبالیا در غزه لکه ننگ دیگری در فهرست جنایات اسرائیل و حامیان آن است.

