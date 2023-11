رویا مرادیان دارای مدرک ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران از آموزش اساتید مطرحی چون محمد میرزایی و محمدحسین عطارچیان بهره‌مند شده است وی همچنین سابقه حضور و دریافت لوح تقدیر از جشنواره‌های متعددی چون خوشنویسی کوثر، تجسمی فجر، خوشنویسی قلم و… را در کارنامه هنری خود دارد.

نمایشگاه «گُلِ مُراد» گلچینی از هزاران نقشی است که باپیچ وتاب قلم وترکیباتی الهام گرفته و یا نقل شده از اساتید برجسته خوشنویسی ایران زمین، استاد درویش عبدالمجید طالقانی و استاد محمد حسین عطارچیان درقالب شکسته نستعلیق به سبک قدما و آمیخته‌ای از احساس وهنرشکل گرفته است در دل هر قطعه ازاین نوشته‌ها حسی نهفته است که روح می‌بخشد به کاغذی بی‌جان.

خط شکسته نستعلیق از زیباترین صورت خط تحریرفارسی است در اواخردوره صفویه توسط تنی چند ازخوشنویسان برای سرعت بخشیدن درکار نگارش خط نستعلیق با اندک تغییراتی درحروف وکلمات بوجود آمد و توسط دوتن از استادان قرن یازدهم، محمدشفیع حسینی معروف به شفیعا ومرتضی قلی خان شاملو که آنان را از واضعان خط شکسته می‌دانند قانونمند شد وبا وجود معجزه دوران‌ها درویش عبدالمجید طالقانی به اوج تعالی و کمال زیبایی رسید، این خط اکنون به عنوان میراث عظیم فرهنگی وهنری ایران درزمره ارزنده‌ترین آثارهنری گنجینه‌های جهان قراردارد.

علاقمندان برای بازدید از آثار نمایشگاه «گُل مراد» می‌توانند تا ۱۸ آبان روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۷ و پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۲ به نگارخانه شفق به نشانی خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی (یوسف‌آباد)، خیابان بیست ویکم، بوستان شفق، فرهنگسرای خانواده مراجعه کنند.

کاهش پروازهای مستقیم، کمبود راهنمای چینی زبان و کاهش سود شرکت‌های گردشگری چالش‌های توسعه گردشگری ایران و چین/ برنامه‌ریزی برای توسعه روابط گردشگری کشورهای عضو شانگهایاعضای هیئت علمی جایزه کتاب سال منصوب شدند

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: نمایشگاه «گُلِ مراد» در نگارخانه شفق برپا می‌شودنمایشگاه خوشنویسی «گُلِ مراد» روز پنجشنبه (۱۱ آبان ماه) ساعت ۱۵ در نگارخانه شفق برپا می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دانش‌بنیان‌ها راهی نمایشگاه بین‌المللی واردات چین می‌شوندپاویون شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه بین‌المللی واردات چین (CIIE ۲۰۲۳) در پکن برپا می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رونمایی از ۷ محصول فناورانه نانویی در نمایشگاه نانومدیر اجرایی چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو از آغاز این نمایشگاه از روز شنبه، ۱۳ آبان ماه جاری خبر داد و گفت: در این نمایشگاه ۷ محصول نانویی رونمایی می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: برپایی ۴ نمایشگاه جدید در خانه هنرمنداننمایشگاه تصویرسازی کتاب کودک، نمایشگاه مجسمه و دو نمایشگاه نقاشی در گالری‌های خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شوند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: نمایشگاه نقاشی«من آنم که نشانی ندارد» برگزار می‌شودبه گزارش ایلنا، آناهیتا ابوترابی جدیدترین نقاشی‌هایش را با موضوع طبیعت به نگارخانه سهراب می‌برد. در نمایشگاهی با عنوان «من آنم که نشانی ندارد» که عصر جمعه ۱۲ آبان در نگارخانه سهراب گشایش می‌یابد، حدود ۲۴ اثرِ میکس مدیا از این هنرمندِ نقاش روی دیوارهای این نگارخانه خواهد رفت.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: هنر از خستگی‌های روزمره فرار می‌کندشهرام کریمی از برپایی نمایشگاه جدید خود در ایران خبر داد و در توضیح آن گفت: این نمایشگاه حرف‌ها و بودن امروز من است و تاکید روی فردیت هنر دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕