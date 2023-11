نقشه عجیب یک پسر برای ربودن پدرش در تهران

ولی‌پور گودرزی ادامه داد: کارآگاهان در ادامه با استفاده از شیوه‌های کشف جرم متوجه شدند که فرد ربوده‌شده مدت‌ها با همسر و فرزند خود اختلاف داشته است و در روز حادثه، ربایندگان با هماهنگی پسر وی به ساختمان وارد شده‌اند. در همین راستا نیز با هماهنگی‌های قضایی و با اعطای نیابت، فرزند این فرد در یک از شهرستان‌های حومه شهر تهران دستگیر و به اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به انجام بازجویی از متهم گفت:‌ متهم در بازجویی اولیه صراحتا حقایق را اقرار کرد. در ادامه نیز کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ با استفاده از فنون بازجویی موفق شدند که محل نگهداری فرد ربوده‌شده را شناسایی کنند و در یک عملیات ضربتی و منسجم دو تن از ربایندگان را نیز دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

براساس گزارش پایگاه خبری پلیس، این مقام ارشد انتظامی در پایان گفت: کارآگاهان با شناسایی محل نگهداری فرد ربوده‌شده، این فرد را آزاد کردند. البته با توجه به شدت جراحاتی که به وی وارد شده بود، او به بیمارستان منتقل شد. برای متهمان نیز پرونده‌ای تشکیل شد و هر سه نفر به همراه پرونده متشکله و برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

