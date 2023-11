وی افزود: دوره‌های مربیگری خوبی در این مدت برگزار شد و می‌توان گفت که امروز یک چراغ پرنور برای ورزش‌های زمستانی روشن شده است. ما نمی‌توانیم بگوییم که در بازی‌های زمستانی عربستان پاسخگو نباشیم. ما دیگر این فرصت را نداریم که بگوییم هنوز به دنبال برف هستیم و ظرفیت سایر رشته‌ها غافل مانده‌ایم. در واقع باید به سایر رشته‌ها نیز توجه کنیم. در این مدتی که این فعالیت هاکی روی یخ استارت خورده، نشان داده شده که نسل جدید به دنبال نشان دادن استعدادهای خود در رشته‌های جدید هستند.

وی درباره موضوع تبدیل سالن 12 هزار نفری آزادی به سالن یخ و استفاده از آن برای ورزش‌های زمستانی گفت: نگاه من از همان ابتدا به سال 2030 در این رشته بود و از همان روز اول به دنبال یک زیرساخت مناسب بودم تا از ظرفیت‌ ویژه المپیک زمستانی استفاده کنیم. ما همانطور که در برای المپیک تابستانی و بازی‌های آسیایی از دو سال قبل ستاد مربوطه را تشکیل می دهیم ، باید برای ورزش‌های زمستانی هم‌ همین کار را انجام بدهیم.

نظریان عنوان کرد: فدراسیون‌ها یک نهادی هستند که از دولت کمک می‌گیرند. ما خیلی محل تولید درآمد نداریم، چون زیرساخت خاصی نداریم و یک متر هم در اختیارمان نیست، در حالی که فدراسیون اسکی وابسته به برف و زمستان است. تجهیز و اعزام یک تیم در اینجا به اندازه چند تیم دیگر است. به هر حال حمایت‌ها در یک سال گذشته وجود داشته و 2 میلیارد از منابع دولتی وارد انجمن شده است.

ILNANEWS: در نشست خبری تیم ملی هاکی روی یخ بانوان چه گذشت؟به گزارش ایلنا، تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران فردا راهی لهستان خواهد شد تا اولین حضور خودش را در مسابات کاپ توسعه جهانی تجربه کند.

ILNANEWS: قول کاپیتان تیم ملی هاکی روی یخ دختران برای درخشش در مسابقات جهانیبه گزارش ایلنا، اعظم سنایی در خصوص اعزام تیم هاکی روی یخ دختران به مسابقات جهانی اظهار داشت: تیم ما عازم مسابقات کاپ توسعه در لهستان است. این اولین اعزامی است که ما در سطح جهانی در آن حضور داریم. هاکی روی یخ بانوان یک رشته نوپایی در کشورمان است و تنها 3 سال است که فعالیتمان را شروع کردیم.

ISNA_FARSI: لهستان تهدید شد به دختران ایران ویزا ندهد خبری از میزبانی نیست/ تیمی روسی در لیگ ایرانرییس انجمن هاکی روی یخ ایران می‌گوید یکی از دلایلی که لهستان به تیم ملی هاکی روی یخ زنان ایران ویزا داد این بود که فدراسیون جهانی به لهستان اعلام کرد اگر به ایران ویزا ندهد دیگر به این کشور میزبانی نخواهد داد.

ILNANEWS: خرم: می‌خواهیم بازهم حریفان را از کیفیت‌مان گشفت زده کنیمبه گزارش ایلنا، نگار خرم، بازیکن تیم ملی هاکی روی یخ ایران در خصوص اعزام به مسابقات کاپ آزاد جهانی لهستان اظهار داشت: عازم کشور لهستان هستیم تا برای اولین بار در کاپ توسعه جهانی هاکی شرکت کنیم، این اولین دوره‌ای است که ما در آن با کشورهای کلمبیا، هلند و آرژانتین تقابل داریم.

