نشست خبری وزرای خارجه ترکیه و ایران در آنکارا

فیدان: نمی‌خواهیم بحران غزه به جنگی تبدیل شود که کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. ما از بازیگران بین‌المللی می‌خواهیم که مشوق صلح پایدار باشند.فیدان: توافق خروج حدود 500 شهروند خارجی از غزه حاصل شده، مذاکرات ما برای خروج شهروندان ترک در میان آنها ادامه دارد.

وزیر امور خارجه ایران: رژیم صهیونیستی به کشتار زنان، کودکان و غیرنظامیان و نسل کشی و جنایات جنگی در غزه ادامه می‌دهد. وزیر امور خارجه ایران: در صورت عدم توقف جنگ، مسئولیت از کنترل خارج شدن اوضاع در منطقه بر عهده آمریکا، اسرائیل و حامیان جنایات جنگی خواهد بود.

وزیر امور خارجه ایران: از ترکیه به دلیل مخالفت اخراج مردم غزه از سرزمینشان و حمایت از ارسال کمک‌های بشردوستانه به این منطقه قدردانی می‌کنم. وزیر امور خارجه ایران: ادامه حملات علیه زنان و کودکان در غزه، عواقب بسیار بزرگی خواهد داشت، حامیان آن بهای سنگینی خواهند پرداخت.

ISNA_FARSI: رایزنی امیرعبداللهیان و فیدان در آنکاراوزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در آنکارا با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.

ISNA_FARSI: رایزنی امیرعبداللهیان با اردوغان در آنکاراوزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر به آنکارا با رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه دیدار و رایزنی کرد .

MASHREGHNEWS: رایزنی‌های امیرعبداللهیان با وزرای خارجه ایرلند، واتیکان و مالتوزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنی‌ها درباره وضعیت غزه و تلاش برای توقف جنایات صهیونیست‌ها، با وزرای خارجه ایرلند، واتیکان و مالت تلفنی گفت‌وگو کرد.

ISNA_FARSI: برگزاری هشتمین نشست مشترک کنسولی ایران و روسیه در مسکوهشتمین نشست مشترک کنسولی ایران و روسیه با حضور مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و همتای روس وی در مسکو برگزار شد.

ISNA_FARSI: ویدیو/ طراحی مد و لباس متناسب سلیقه دهه هشتادی‌هانشست خبری رونمایی پوستر بخش فراخوان دانشگاهی جشنواره مد و لباس در خبرگزاری ایسنا برگزار شد.

MASHREGHNEWS: گفت‌وگوی لاوروف با بن فرحان درباره آخرین تحولات غزهوزرای خارجه عربستان و روسیه روز سه شنبه در مسکو در خصوص آخرین تحولات منطقه از جمله جنگ حماس و رژیم صهیونیستی به گفت‌وگو پرداختند.

