از همان روز هفتم اکتبر تا به امروز خبرگزاری‌ها و رسانه‌های سراسر دنیا نیز به پوشش تصویری اخبار این واقعه تلخ پرداخته‌اند. خبرگزاری‌های «سی‌ان‌ان»، «رویترز»، «گاردین» و تعدادی دیگر از رسانه‌های خارجی با اعزام عکاسان و خبرنگاران به مناطق جنگی و غزه و حومه آن، به پوشش تصویری جنایات و اتفاقات رخ داده پرداخته‌اند.

گفتنی است خبرگزاری‌های «سی‌ان‌ان»، «گاردین»، «رویترز»، «آناتولی» و «فرانسه» رسانه‌هایی هستند که توسط ایلنا مورد رصد قرار گرفته‌اند و عکس‌های آن‌ها در این گزارش با ارائه توضیحات عکاسان آن‌ها ارائه خواهد شد. اگر در توضیح شهدای فلسطینی از واژه کشته شده به جای شهید استفاده شده، به دلیل روایت عکاس است.

فلسطینیان میان آوار به دنبال چه می‌گردند؟ / تاریخ حمله سی و یکم اکتبر مصادف با سه شنبه نهم آبان‌ماه/ اسرائیل به اردوگاه آوارگان جبالیه در شمال غزه حمله کرده است/ عکس از انس الشریف/یکی از اهالی غزه که به اتفاق مردم پس از دفن اجساد بمباران بیمارستان شهدای الاقصی در دیر البلاح عزه مورد حمله قرار گرفته است/ تاریخ واقعه و عکس سی و یکم اکتبر (سه‌شنبه نهم آبان‌ماه)/ عکاس مصطفی هاسونا/در حالی که بمباران اسرائیل در ۳۰ اکتبر ادامه داشت، شعله‌های آتش و دو محله تل الحوا شهر غزه را فرا گرفته بود/ عکاس: علی...

مرد فلسطینی در حالی که جسد عزیز خود را پس از حملات هوایی اسرائیل به شهر غزه در روز دوشنبه ۹ اکتبر، از زیر آوار بیرون کشیده است/ عکاس: بلال خالد/مرد فلسطینی برای جسد برادرزاده‌اش که در حمله هوایی اسرائیل در شهر غزه در ۹ اکتبر کشته شده، عزاداری می‌کند/ عکاس: محمد صابر/آتش و دود بر فراز غزه؛ پس از حمله هوایی اسرائیل در ۸ اکتبر/ عکاس: فاطمه شبیر/ نام رسانه ذکر نشدهکودکان فلسطینی در مدرسه‌ای که توسط سازمان ملل متحد در غزه دایر شده.

