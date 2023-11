به گفته آنها، خبر منتشرشده در شبکه‌های مجازی مبنی بر «خودکشی صحت ندارد، مأمورها این شایعه را درست کرده‌اند و گفته‌اند که می‌خواست خودکشی کند ما جلویش را گرفتیم.» بر اساس این گفت‌و‌گوها، مأموران «خودشان او را زده‌اند. به قدری ضرب و شتم کرده‌اند که بیهوش شده، حالش بد شده و به بیمارستان شیبان اهواز منتقل کرده‌اند.»نزدیکان مجاهد کورکوری افزوده‌اند که خانواده او تا لحظه تنظیم این خبر، از وضعیت جسمی مجاهد خبری ندارند و تنها می‌دانند که او در بیمارستان شیبان است.

آنها به رادیو فردا گفتند: «خانواده‌اش به شدت نگران هستند چون نمی دانند که در بیمارستان در چه وضعیتی است. نمی‌دانیم در زندان چه اتفاقی افتاده و چرا مجاهد را اینطور زده‌اند که کار به بیمارستان کشیده.» آن‌طور که این منابع خبر داده‌اند مجاهد کورکوری، «همچنان در سلول انفرادی بود و به همین دلیل به مأموران اعتراض کرده. آنها هم به او فحش رکیک داده‌اند و او هم جواب‌شان را داده و سه نفر ریخته‌اند سر او و کتکش زده‌اند.»

مجاهد کورکوری از بازداشت‌شدگان ایذه است. پس از کشته شدن کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله اهل ایذه و چندین نوجوان، زن و جوان دیگر در شامگاه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، ابتدا مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی اعلام کردند که عاملان این کشتار در «کمتر بیست و چهار ساعت بعد، وقتی قصد خروج از مرزهای شمال غربی کشور را داشتند، بازداشت شده‌اند.»

پس از آن نیروهای امنیتی سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حملۀ مسلحانه به روستای «پرسوراخ» در اطراف ایذه دو تن از جوانان معترض به نام‌های محمود احمدی و حسین سعیدی را کشتند و مجاهد(عباس) کورکوری را نیز بازداشت کرده و رسانه‌های حکومتی او را متهم کشته شدن کیان و دیگر کشته شدگان ۲۵ آبان ایذه معرفی کردند.

