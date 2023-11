نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، در پیامی از زندان اوین خواستار آتش‌بس فوری جنگ حماس و اسرائیل شد و نوشت جنگ و استبداد «دو روی یک سکه‌‌اند» و «ویرانگر انسانیت‌اند و انسان می‌کشند.»

