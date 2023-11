این دو کمدین روسی که گفته می‌شود با سازمان اطلاعاتی روسیه نیز ارتباط دارند خود را به جای سیاست‌مداران آفریقایی جا زده بودند.ملونی در این گفت‌وگو در رابطه با جنگ اوکراین گفته بود: تمامی طرفین خستگی زیادی را احساس می‌کنند. آن لحظه که همه بفهمند نیازمند به راه خروج هستند، در حال فرا رسیدن است.

