نتایج هفته سوم لیگ والیبال/ شکست تندروان در روز پیروزی عطایی

شهداب یزد که مدافع عنوان قهرمانی است و تا پیش از این دیدار با دو پیروزی در جایگاه اول رده‌بندی قرار داشت، امروز مهمان مس رفسنجان بود. شاگردان محمد محمدکاظم در مس که تا پیش از این هفته با یک برد و یک باخت در رتبه دهم قرار داشتند، اولین شکست شهداب را در این فصل رقم زدند و با حساب سه بر یک(۲۵ - ۲۲، ۲۵ - ۱۹، ۲۳ - ۲۵ و ۲۵ - ۱۹) پیروز شدند.

شاگردان بهروز عطایی در فولاد سیرجان ایرانیان هم به مصاف تیم تازه وارد چادرملو اردکان رفتند. تا پیش از این دیدار چادر ملو دوم و فولاد هم در جایگاه سوم قرار داشتند اما فولاد موفق شد با نتیجه سه بر یک(۲۰ - ۲۵، ۲۵ - ۲۳، ۱۹ - ۲۵ و ۲۲ - ۲۵) حریف خود را شکست بدهد و سومین پیروزی پیاپی خود را کسب کند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: ثبت شکستی دیگر برای نیان الکترونیک در لیگ برترتیم والیبال نیان الکترونیک در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر شکست خورد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نیان‌الکترونیک به دنبال بردی دیگر در لیگ برتر والیبالنیان الکترونیک در هفته سوم لیگ برتر والیبال برای کسب بردی دیگر به مصاف طبیعت اسلامشهر خواهد رفت.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: هفته دوم لیگ برتر بسکتبال/ اولین پیروزی نماینده شیراز رقم خوردنماینده شیراز در لیگ برتر بسکتبال کشور، به اولین پیروزی خود در این مسابقات دست یافت.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: ۴ + ۲ گزینه برای سرمربیگری تیم ملی والیبال ایرانسومین نشست کمیته فنی فدراسیون والیبال در سال 1402 روز دوشنبه به ریاست محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال، برگزار شد تا تمامی گزینه‌های هدایت تیم ملی والیبال مردان ایران بررسی شوند.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: شکستی دیگر برای رعد پدافند مشهد در لیگ برتر بسکتبالرعد پدافند مشهد در دومین بازی خود در لیگ برتر بسکتبال شکست خورد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تیم والیبال شهرداری ارومیه به دنبال کسب اولین پیروزی در لیگ برترتیم والیبال شهرداری ارومیه به مصاف هم نام گنبدی خود می‌رود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕