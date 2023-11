» به گفته اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا، میدان‌های الکترومغناطیسی فرکانس رادیویی هنگام ارسال پیامک کم است، اما این میدان‌ها به هنگام دانلود فایل‌های بزرگ، پخش صدا یا ویدئو و یا زمانی که فرد در اتوبوس، ماشین یا قطاری پرسرعت نشسته است، افزایش می‌یابند. این نهاد توصیه می‌کند گوشی را از بدن و سر دور نگه دارید (به جایش از بلندگو یا هدفون استفاده کنید) و آن را در یک کوله‌پشتی یا کیف حمل کنید.

