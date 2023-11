نبرد سنگین رزمندگان مقاومت با نظامیان صهیونیست در ۳ محور

در بیانیه قسام آمده است: یک تانک صهیونیست که در کنار آن نظامیان صهیونیست قرار داشتند را در منطقه جحر الدیک با موشک یاسین ۱۰۵ هدف قرار دادیم. قسام همچنین از هدف قرار دادن یک جنگ افزار رژیم صهیونیستی در محور شمال غرب غزه با موشک یاسین ۱۰۵ خبر داد.این در حالی است که درگیری های شدیدی میان نظامیان رژیم صهیونیستی که از دو محور جنوب غرب و جنوب شرق غزه رخنه کرده با رزمندگان مقاومت فلسطین جریان دارد.همزمان صدای آژیر خطر در شهرک های صهیونیست نشین اطرف غزه به صدا درآمد.

