نباید برای اسرائیل از لحاظ کشتار غیرنظامیان محدودیت قائل شویم

اظهارات این قانونگذار آمریکایی در شرایطی مطرح شده که وزارت بهداشت فلسطین امروز (چهارشنبه، ۱ نوامبر) اعلام کرد که شمار شهدای ناشی از حمله اسرائیل به غزه تاکنون به ۸۷۹۶ نفر از جمله ۳۶۴۸ کودک و ۲۲۹۰ زن رسیده است. ۲۲۲۱۹ نفر هم زخمی شده‌اند.

علاوه بر هزاران غیرنظامی که در جریان بمباران هوایی اسرائیل کشته شده‌اند، این رژیم تمام راه‌های دسترسی غیرنظامیان به آب، غذا، تجهیزات پزشکی، برق و سوخت را قطع کرده است. این اقدام منجر به فروپاشی سیستم بهداشت در غزه و تلفات گسترده حاصل از این محاصره شده است. در شرایط فعلی تنها تجهیزات امدادی مختصری از جانب مصر وارد نوار غزه می‌شود.

گراهام ساعاتی بعد از حمله وحشیانه اسرائیل به اردوگاه جبالیا در شبکه سی‌ان‌ان حاضر شد. در آن حمله صدها نفر به شهادت رسیدند. گراهام در پاسخ گفت: «من از کشته شدن غیرنظامیان متنفرم. اسرائیل در تلاش است شمار تلفات غیرنظامیان را کاهش دهد در حالی که حماس تلاش می‌کند این تلفات افزایش پیدا کنند.»

ISNA_FARSI: غزه ویران می‌شود؛ پنتاگون هیچ محدودیتی برای استفاده اسرائیل از تسلیحات آمریکا قائل نیستبه‌رغم تمامی جنایات و تخریب‌هایی که رژیم صهیونیستی در حملات ناجوانمردانه خود علیه غزه صورت می‌دهد، پنتاگون می‌گوید که آمریکا هیچ محدودیتی برای نحوه استفاده رژیم صهیونیستی از سلاح‌های ارائه شده توسط واشنگتن در حملات خونین علیه غزه که منجر به کشته شدن هزاران غیرنظامی فلسطینی و تخریب بخش‌هایی از نوار غزه شده، قرار نمی‌دهد.

ETEMADONLINE: هیچ محدودیتی برای نحوه استفاده اسرائیل از تسلیحات ارائه شده قائل نمی‌شویم؛ به خودشان بستگی داردسابرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون، به جف سلدین، خبرنگار صدای آمریکا گفت: ما هیچ محدودیتی برای نحوه استفاده اسرائیل از تسلیحات ارائه شده قائل نمی‌شویم.» سینگ گفت: «این واقعاً به نیروهای اسرائیل بستگی دارد. که چگونه عملیات خود را انجام دهند. سخنگوی پنتاگون در گفت‌وگو با وب‌سایت بیزنس اینسایدر تایید کرد که اظهارات گزارش شده کاملاً دقیق هستند.

ALARABIYA_FA: آمریکا روسیه را به تلاش برای «بهره‌برداری» از جنگ غزه متهم کردآنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، سه‌شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه را به تلاش برای «بهره‌برداری» از جنگ اسرائیل و حماس برای کاهش حمایت غرب از اوکر

VOA FARSI صدای آمریکا: سخنگوی ارتش اسرائیل: در نبرد با حماس هم مراقب غیرنظامیان اسرائیلی هستیم هم مردم عادی غزهسخنگوی ارتش اسرائیل: در نبرد با حماس هم مراقب غیرنظامیان اسرائیلی هستیم هم مردم عادی غزه

ISNA_FARSI: آنچه در زندان بزرگِ غزه درحال رخ‌دادن است، انسان و انسانیت را نشانه گرفته استاز قدرت و نفوذ معنوی‌تان برای ترغیب دولت‌ها و ملت‌ها به صیانت از کرامت انسانیِ غزه‌نشینان و جلوگیری از تداوم ظلم رژیم صهیونیستیِ اسرائیل بهره بگیرید.

ISNA_FARSI: وزیر دفاع آمریکا: برای از دست رفتن جان غیرنظامیان فلسطینی سوگواری می‌کنیملوید آستین گفت: حماس نماینده مردم فلسطین نیست. ما برای از دست رفتن جان غیرنظامیان فلسطینی «سوگواری می‌کنیم».

