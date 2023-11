SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: نامه رئیس مجلس درباره غزه به رئیس دومای روسیه تحویل داده شددر ادامه سفر هیاتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به روسیه، نامه رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تحولات غزه به رئیس دومای روسیه تحویل داده شد.

ISNA_FARSI: جلال‌زاده: ایران در تدارک برگزاری جلسه رؤسای پارلمان‌های کشورهای دوست فلسطین استرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به وظیفه تاریخی کشورهای منطقه در شرایط حساس فعلی، گفت: ایران در تدارک برگزاری جلسه رؤسای پارلمان‌های کشورهای دوست فلسطین است.

ISNA_FARSI: هیات پارلمانی ایران به ویتنام رفتیک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از سفر هیات پارلمانی کشورمان به ویتنام خبر داد.

ISNA_FARSI: عباس‌زاده: باروت جنایات علیه مردم غزه توسط آمریکا تامین می‌شودعضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: هر جنایتی که علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه صورت می گیرد، باروتش توسط آمریکا تامین می‌شود.

RADIOFARDA_: هشدار رئیس اف‌بی‌آی درباره افزایش تهدیدات تروریستی در پی حمله حماسرئیس اف‌بی‌آی به کمیسیون امنیت ملی کنگره آمریکا گفت حمله حماس به اسرائیل الهامبخش جدی‌ترین تهدیدهای تروریستی علیه آمریکا از حدود یک دهه قبل خواهد بود.

VOA FARSI صدای آمریکا: قانونگذاران آمریکایی خواستار اقدامات قاطع‌تر ایالات متحده در برابر ایران شدندجمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا به دنبال تصویب بسته کمک دفاعی به اسرائیل هستند

