نامه وزیر صمت به خاندوزی و فرزین درباره تعرفه صفر صادرات فرش دستباف

، عباس علی آبادی وزیر صمت در نامه ای به خاندوزی وزیر اقتصاد و فرزین رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ممنوعیت اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان سپاری در خصوص صادرات صنایع دستی، جدول میزان قیمت و ارزش مواد اولیه فرش دسبتاف را برای انواع فرش های دستباف صادراتی را ابلاغ کرد.راه‌آهن همدان ـ سنندج رسماً بهره‌برداری شد/ سوت قطار پس از ۱۹ سال در کردستان به صدا درآمد

ISNA_FARSI: نامه رئیس مجلس درباره غزه به رئیس دومای روسیه تحویل داده شددر ادامه سفر هیاتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به روسیه، نامه رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تحولات غزه به رئیس دومای روسیه تحویل داده شد.

MASHREGHNEWS: گزارش تلفنی تل‌آویو به واشنگتن درباره عملیات کشتار مردم غزهوزیر جنگ و رئیس رژیم موقت صهیونیستی بامداد چهارشنبه به‌صورت تلفنی با وزیر دفاع و وزیر خارجه آمریکا درباره حملات به نوار غزه گفتگو کردند.

ISNA_FARSI: تحریم‌های اقتصادی مهمترین عامل کاهش چشمگیر صادرات فرش دستبافت استمدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، تحریم‌های اقتصادی را مهمترین عامل کاهش چشمگیر صادرات فرش دستباف دانست و گفت: عمدتا به دلیل اعمال تحریم‌ها، امکان صادرات مستقیم فرش به کشورهای هدف وجود ندارد که این موضوع بر بازار فرش تاثیرگذار بوده است.

ISNA_FARSI: مالزی بابت حمایت از فلسطین از سوی آمریکا نامه اعتراضی دریافت کردنخست وزیر مالزی فاش کرد که آمریکا به موضع کوآلالامپور در قبال فلسطین اعتراض و دو نامه اعتراضی در این باره برای مالزی ارسال کرده است.

ISNA_FARSI: کاهش میزان پیمان‌سپاری ارزی برای فرش دستبافرئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران گفت: بر اساس نامه اخیر وزیر صمت، میزان پیمان سپاری ارزی برای فرش در انواع مختلف به ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد بسته به میزان مواد اولیه‌ای که در آن استفاده کاهش یافته است.

ILNANEWS: پیمان سپاری فرش دستباف لغو شدبه گزارش ایلنا، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به ممنوعیت اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان سپاری ارزی در خصوص صادرات صنایع دستی به جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف شده در آن، موضوع بند ک تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: بر اساس تصمیمات متخذه...

