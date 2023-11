ناشتا موز نخورید؛ بهترین وعده برای مصرف موز شام است یا ناهار؟

به گزارش بهداشت‌نیوز، این میوه پر از انرژی، پتاسیم، فیبر، و منیزیم است و می‌تواند انرژی لازم برای شروع یک روز فعال را فراهم کند. اما به گفته برخی متخصصان تغذیه، این میوه برای ناهار یا شام می‌تواند مفیدتر عمل کند و گزینه‌ای مناسب برای صبحانه نیست.

واقعیت این است که موز از ترکیبات قند طبیعی تشکیل شده است. به گفته دکتر داریل گیوفر، وقتی موز را به صورت ناشتا بخورید، تولید میزان زیادی قند و اسید، بدن شما را تحریک می‌کند. این موضوع نه تنها شما را تا نیمروز سیر نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد حس گرسنگی مداوم و در نهایت افزایش قند خون می‌شود. همچنین، تولید اسید معده افزایش می‌یابد، که می‌تواند به مشکلات گوارشی منجر شود.

راه‌حل‌هایی هستند که می‌توانید بدون تاثیرات جانبی از موز در صبحانه استفاده کنید. بهترین گزینه این است که موز را با مواد غذایی حاوی چربی‌های سالم مثل گردو یا بادام ترکیب کنید.بر اساس مطالعات آیورودا، یعنی علم پزشکی سنتی هندی، مصرف موز در شب هیچ‌گونه خطری ندارد. با این حال، افرادی که علائم سرماخوردگی یا سرفه دارند، بهتر است از مصرف آن در این زمان خودداری کنند.

از آنجایی که موز سریع هضم می‌شود و انرژی فوری فراهم می‌کند، می‌تواند یک جایگزین عالی برای ناشتا قبل از ورزش یا فعالیت‌های روزمره باشد. ویدئو | هوش مصنوعی تاریخ شروع جنگ جهانی را پیش‌بینی کرد/ کمتر از یک…سه میلیون ایرانی آماده رزم با اسرائیل + عکسویدئو | هوش مصنوعی تاریخ شروع جنگ جهانی را پیش‌بینی کرد/ کمتر از یک…

