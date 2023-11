ناتو: جنگ در غزه نباید مانع حمایت ما از اوکراین شود

«ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو روز چهارشنبه در هفتاد و پنجمین شورای شمال اروپا در شهر «اسلو» پایتخت نروژ گفت: «جنگ در غزه نباید به تضعیف اراده و توانایی ما برای حمایت از اوکراین منجر شود.» به گزارش منابع خبری، استولتنبرگ گفت: «زمستان جدید نزدیک است و باید منتظر حملات جدید علیه منابع انرژی و سایر زیرساخت‌های حیاتی اوکراین باشیم.هیچ نشانه‌ای از برنامه ریزی روسیه برای صلح وجود ندارد. آنها برای جنگ بیشتر برنامه ریزی می کنند.

خبرگزاری «اسپوتنیک» نوشت، نیروهای مسلح اوکراین در روزهای گذشته ۶ تانک لئوپارد خود را از دست دادند. مطبوعات غربی نیز اذعان می‌کنند که اوکراین از زمان شروع ضدحمله‌ای خود، ۱۲ تانک از ۷۱ تانک لئوپارد-۲ یا یک پنجم آن‌ها را از دست داده است . این تانک‌های ساخت آلمان در طول جنگ ایالات متحده در افغانستان، اولین تلفات را متحمل شدند.

رسانه‌های غربی اذان کرده‌اند که آمریکا و متحدانش تجهیزات منسوخ شده به اوکراین ارسال کرده‌اند که حتی برخی از آنها حاوی مواد خطرناک بوده است. علاوه بر این، به دلیل کمبود مهمات و نگرانی در مورد ارسال تسلیحات پیشرفته خود، غرب خو به ترکیب تسلیحات قدیمی آمریکایی و دوران شوروی متوسل شده است.

چندی قبل، شبکه دو تلویزیون دانمارک در گزارشی فاش کرد بیش از ۵۰ درصد از بسته جدید تانک‌های «لئوپارد ۱» که دانمارک برای اوکراین ارسال کرده، دارای نقص فنی است.غرب از تنش خاورمیانه برای بی‌ثباتی روسیه استفاده می‌کندهانیه توسلی به دادسرا احضار شدرئیسی تاوان اختلاف پایداری و شانا را خواهد داد؟وعده‌های فراموش‌شده و تنگناهای شدید اجتماعی

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: درخواست بیش از ۲۰۰۰ کنشگر سیاه‌پوست آمریکایی از واشنگتن برای آتش‌بس در غزهبیش از ۲۰۰۰ چهره دانشگاهی، هنری و مدنی سیاه‌پوست آمریکایی در نامه‌ای از کاخ سفید خواستند تا خواستار آتش‌بس در جنگ غزه شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ راهپیمایی دانش‌آموزان جنین در حمایت از غزه و مقاومتدانش‌آموزان در اردوگاه جنین در حمایت از مردم غزه و مقاومت فلسطین راهپیمایی کردند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: برگزاری بازی منتخب فوتبال خوزستان و عراق در حمایت از مردم مظلوم غزهیک دیدار دوستانه میان تیم های پیشکسوتان ستارگان منتخب فوتبال خوزستان و منتخب پیشکسوتان ستارگان عراق در حمایت از مردم مظلوم غزه برگزار می شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

BBCPERSIAN: هشدار بانک جهانی درباره جهش قیمت نفت در صورت تشدید جنگ غزهبانک جهانی هشدار داده که بالا گرفتن جنگ اسرائیل -غزه می‌تواند قیمت نفت را به بشکه‌ای بیش از ۱۵۰ دلار افزایش دهد و به بحران سوءتغذیه در سراسر دنیا منجر شود.

منبع: bbcpersian | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: حمایت پامپئو از تداوم کمک آمریکا به اوکراینوزیر امور خارجه اسبق آمریکا در بیانیه‌ای از تداوم حمایت واشنگتن از کی‌یف در جنگ با روسیه حمایت کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: حمایت مجدد غربی‌ها از جنایات تل‌آویو در شورای امنیتنمایندگان فرانسه، انگلیس و آمریکا در شورای امنیت، ضمن ممانعت از تصویب قطعنامه‌ای برای اعمال آتش‌بس در نوار غزه، از جنایات رژیم موقت صهیونیستی علیه فلسطینیان حمایت کردند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕