موضوع فاقدین شناسنامه دغدغه اصلی در کشور

وی افزود: در این راستا در اولین اقدام سامانه وب سایت فاقدین شناسنامه با هدف جمع آوری اطلاعات این افراد راه اندازی شد و تلاش نمودیم بانک اطلاعاتی از این اطلاعات و مدارک این گونه افراد ایجاد گردد و طی مراحل مختلف با بررسی مدارک و غربالگری این افراد و اختصاص شناسه برای آنان، این گونه افراد بتوانند از خدمات اجتماعی استفاده نمایند و در این مدت بررسی دقیق در خصوص پرونده آنان صورت گیرد و پس از تعیین تکلیف پرونده به متقاضیان اطلاع رسانی کامل صورت گیرد.

کارگر بیان داشت: در مرحله اول هدف اصلی فقط شناسایی این افراد است و در مرحله بعد با همکاری دستگاه های ذیربط تابعیت این افراد به صورت دقیق بررسی شود و باید تمامی دستگاه‌ها همکاری لازم را صورت دهند و با همفکری و هم اندیشی در راستای رفع این مشکل گام برداریم .

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: هدف ما در ثبت احوال تعیین تکلیف پرونده این گونه افراد است تا این افراد را از مجهول بودن هویت در سطح کشور خارج نماییم و همه افراد مدعی شناسایی شوند. محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار ضمن تشکر از این سفر اظهار داشت: حضور مسئولین کشوری در استان باعث تسریع در انجام پروژه ها و ماموریت ها می گردد.

وی بیان داشت: استان سیستان و بلوچستان نیازمند مدیران و مسئولینی است که با کار جهادی و تلاش مضاعف نسبت به انجام کارها اقدام کنند و کم کاری مسئولین مورد پذیرش نیست. وی افزود: استان پهناور سیستان و بلوچستان با ۱۶۳۰ کیلومتر مرز خاکی و دریایی و اتصال به اقیانوس با فرصت ها و تهدید های بسیاری روبروست که باید برای همه آنها با دقت برنامه ریزی شود.

استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: باید موضوع پرونده افراد فاقد شناسنامه در استان به صورت خاص تعیین تکلیف گردد و این امر نیازمند کار کارشناسی و یک تصمیم جامع و کامل است و با یک برنامه هماهنگ در سطح کشور انجام شود و این افراد ساماندهی شوند.

