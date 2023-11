آیت‌الله فلاحتی با تأکید بر اینکه همه مدیران در مجموعه خود نیازمند تحلیلگران سیاسی هستند تا در مواقع بروز حوادث و بحران‌ها، جامعه دچار پریشانی نشوند، افزود: در شرایط مختلف، دشمنان از وجود خلأ‌ها استفاده کرده تا مردم را به سوی خود جذب کنند اما تحلیل سیاسی منجر به دفع پریشانی و ایجاد سد در برابر دشمن خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان با تأکید بر اهمیت ارتقای اندیشه سیاسی در جامعه و ارتقای مواجهه با اتفاقات مختلف، بیان کرد: دشمن همواره به‌دنبال شبهه‌افکنی و جریان‌سازی است. در جریان حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان معمدانی نیز اقدام به ایجاد شبهه کردند، لذا تحلیل سیاسی می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان، شبهه را از بین ببرد.

وی گفت: در جامعه ما نیز یک عده با وجود اینکه شاهد رشد جامعه هستند اما این موفقیت برای آنان روشن و ملموس نیست زیرا وجود بعضی حوادث و مشکلات باعث عدم روشن بودن افق‌ها می‌شود؛ رهبر معظم انقلاب در دیدار با دولتمردان فرموده بودند «گرانی‌ها و تورم باعث شده که کارها و خدمات دولت دیده نشود».

آیت‌الله فلاحتی موضع‌گیری به‌موقع و آگاهانه را سومین دستاورد بزرگ تحلیل سیاسی‌ دانست و بیان کرد: تحلیل سیاسی‌ موجب می‌شود تا مردم، مدیران و عالمان و فرهیختگان و غیره تصمیم‌گیری به‌موقع داشته باشند؛ رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود فرموده بودند «یک عده در کربلا آمدند اما به‌موقع نرسیدند».

وی با اشاره به اینکه جهاد تبیین به مردم قدرت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌دهد، افزود: تحلیلگر سیاسی باید مخاطبان خود را مدیریت و رهبری‌ کند؛ در عرصه جهاد تبیین وقتی انسان کلی‌گویی می‌کند، بسیاری از مخاطبان دقت می‌کنند که شخص در آن موضع خاص چه‌ چیزی را هدف قرار داده است.

