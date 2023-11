هادی ساعی، رئیس فدراسیون تکواندو، غلامرضا شعبانی‌بهار، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان و علیرضا سهرابیان، رئیس فدراسیون قایقرانی، در زمره رؤسای چین‌دوستی هستند که در همین بازه زمانی اندک دو بار بدون آنکه هزینه‌ای از جیب بپردازند، راهی چین شده‌اند.

اگرچه درباره سایر رؤسا هنوز واکنشی صورت نگرفته ولی غلامرضا شعبانی‌بهار، به تازگی گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر داشته و در واکنش به انتقادهای صورت‌گرفته از دو سفر به چین و ضرورت‌نداشتن آنها، حداقل در مورد دوم، مدعی شده چون هزینه‌ای روی دست فدراسیون تیروکمان نداشته، تصمیم گرفته مجددا به چین سفر کند. موضوع جذاب درباره این رئیس فدراسیون اینکه این دو سفر به چین، تنها سفرهایی نیست که او همین امسال به این کشور شرق آسیایی داشته است.

موضوع وقتی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم او در نزدیک به شش ماه چهار بار به چین به بهانه حضور در تورنمنت‌های مختلف شرکت کرده است! اینکه یک رئیس فدراسیون در کمتر از 180 روز چهار بار به چین سفر کند، از آن اتفاقاتی است که کمتر پیش می‌آید.

شعبانی‌بهار که آن روزها به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود که چرا بر عکس وعده داده‌شده نتوانسته مدالی کسب کند، مقابل خبرنگاران چند قطره‌ای اشک ریخت تا ناراحتی‌اش را به آن شکل بروز دهد. با وجود این ولی بعید است آن ناراحتی دوامی داشته باشد، چون بلافاصله پس از بازگشت بار دیگر راهی چین شد تا این‌بار به بهانه برگزاری بازی‌های پاراآسیایی سفری دوباره به شرق آسیا کند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASHREGHNEWS: برکات سفرهای حجت‌الاسلام رئیسی مرز شیعه و سنی نداردمشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با اشاره به سفر رئیسی به استان کردستان گفت: برکات این سفرها هم برای شیعیان است و هم برای اهل سنت.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تصفیه خانه آب دیواندره همزمان با سفر رئیس جمهور به کردستان افتتاح می‌شودمدیرعامل شرکت آبفا کردستان گفت: در سفر دور دوم رئیس جمهور به استان، تصفیه خانه آب دیواندره با هزینه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به طور رسمی افتتاح می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: دیدار و گفت‌وگوی امیرعبداللهیان و اسماعیل هنیهوزیر امور خارجه کشورمان در سفر به دوحه و پس از دیدار با مقامات عالی قطر، با رئیس دفتر سیاسی و برخی اعضای برجسته سیاسی جنبش فلسطینی حماس دیدار و گفت‌وگو کرد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: در نشست معاون اجتماعی قوه قضاییه با مسئولان رفسنجان چه گذشت؟همزمان با سفر ریاست قوه قضاییه به استان کرمان، مشکلات شهرستان رفسنجان در نشستی با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه سفر رئیس ‌جمهور به سنندجرئیس پلیس راهور استان کردستان گفت: با توجه به سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان، محدودیت‌های ترافیکی طی امروز و فردا در برخی از نقاط شهر سنندج اعمال می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اسبقیان: تا برگزاری انتخابات در فدراسیون هم می‌مانمرییس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان پس از انتصاب به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه وزارت ورزش و جوانان گفت: تا زمان برگزاری انتخابات در فدراسیون خواهم ماند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕