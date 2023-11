مورایس: مقابل تیم خوبی بازی داریم

او درباره صحبت‌های گل محمدی خطاب به این مربی عنوان کرد: من درباره دیگر باشگاه‌ها صحبت نخواهم کرد چون موضوعات دیگر و مهم‌تری در باشگاه خودم وجود دارد. دیگران به این مساله به صورت کم و بیش می‌پردازند.

ISNA_FARSI: روند خوبی داریم/ از داشته‌هایمان استفاده کردیمسرمربی تیم والیبال گیتی‌پسند گفت: بازی خوبی داشتیم و از داشته‌هایمان توانستیم به خوبی استفاده کنیم.

ISNA_FARSI: مورایس: خوشحالم نتیجه در زمین بازی مشخص می‌شود!سرمربی سپاهان امیدوار است نتیجه تقابل مقابل ملوان در زمین بازی مشخص شود.

ILNANEWS: تارتار: می‌خواهیم بازی زیبایی انجام دهیمبه گزارش ایلنا، مهدی تارتار در نشست خبری پیش از بازی تیمش مقابل سپاهان اظهار کرد: خیلی خوشحالم که در اصفهان هستم. خاطرات خوبی در این شهر دارم و امیدوارم تیم‌های اصفهانی موفق باشند. بازی با سپاهان حساس و سنگین است. هر دو تیم شرایط خوبی را دنبال می‌کنند. سپاهان از نظر سخت افزار بهترین تیم کشور ماست.

ETEMADONLINE: در حق یحیی بی انصافی می شود/ با تیمی که سه جام گرفته باید برخورد شایسته‌ای شود!تیم فوتبال پرسپولیس در انزلی مقابل ملوان متوقف شد.

ILNANEWS: گل محمدی: گفتم مواظب حرف زدن‌شان باشند / اگر مورایس جای ما بود شاید حرف‌های بدتری می‌زد!به گزارش ایلنا، یحیی گل‌محمدی در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال پرسپولیس مقابل صنعت نفت آبادان اظهار داشت: بازی حساسی به لحاظ جدولی با صنعت نفت آبادان داریم. نفتی‌ها نیز انصافاً جوان‌ها و باتجربه‌های خوبی دارند و با انگیزه بالا کار می‌کنند. سال گذشته شرایطی داشتند که عبدالله ویسی این تیم را در لیگ برتر حفظ کرد که کارشان کمتر از قهرمانی نبود.

MASHREGHNEWS: پایان رویای پاریس؛ بانوان فوتبال ایران از المپیک جا ماندندتیم ملی فوتبال بانوان کشورمان با شکست مقابل فیلیپین از صعود به المپیک پاریس بازماند.

