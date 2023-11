مهلت تعیین فرد جایگزین مرتعدار متوفیدر استان مرکزی تمدید شد

وی افزود: چنانچه همسر یا فرزندان مرتعدار متوفی به مانند دیگر مرتعداران در مهلت قانونی تعیین شده(دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) موفق به اخذ شناسه یکتا نشوند به لحاظ قانونی مجوز آنها مبنی بر پروانه چرای دام و طرح مرتعدادی فاقد اعتبار شده و قابل تمدید نخواهد بود.

اکبری با تاکید بر اینکه در استان مرکزی ۴۰ هزار خانوار بهره بردار از طرح های مرتعداری وجود دارد، افزود: تمامی دامداران، مرتعدار و صاحبان پروانه چرا باید برای دریافت کد شناسه یکتا در مهلت قانونی تعیین شده مراجعه کنند که مسلما با این مراجعه تعداد افراد جایگزین مرتعدار متوفی در استان مشخص می شود.

