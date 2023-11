منع فاطمه سپهری از ملاقات با فرزندانش؛ مسئولان زندان: سخنانش در بیمارستان «جرم» بود

فاطمه سپهری با سپاسگزاری از «همه هم‌میهنان» و «به‌خصوص شاهزاده رضا پهلوی» که پی‌گیر حال او بودند، افزوده بود: «۲۲ مهر تولد شهبانو فرح مادر ایران‌زمین را تبریک می‌گویم و از همه هم‌میهنان سپاسگزارم.» این فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نشسته بر تخت بیمارستان، با بیان این که «حمله حماس به اسرائیل را محکوم می‌کنم»، اضافه کرده بود: «از روزی که جمهوری اسلامی روی کار آمد خاورمیانه روی آرامش ندید» و «امیدوارم در این طوفان الاقصی که راه انداخته‌اند پرونده این‌ها (جمهوری اسلامی) بسته بشود ان‌شاءالله.»قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک روز پیش هرگونه اقدام در طرفداری یا تأیید اسرائیل در فضای مجازی را جرم‌انگاری کرد.

این تصمیم قوه قضاییه در حالی اعلام می‌شود که واکنش‌های کاربران ایرانی به جنگ‌ اسرائیل و‌ حماس، همدردی با مردم اسرائیل و اعتراض به نقش حمایتی جمهوری اسلامی از شبه‌نظامیان حماس، به موج تازه‌ای از اعتراضات علیه سیاست‌های حکومت در فضای مجازی تبدیل شده است.که جان فاطمه سپهری در خطر است و «بازگرداندن او به زندان تنها یک هفته بعد از انجام جراحی پیام واضحی دارد؛ حکومت قصد جان این زندانی سیاسی را کرده است.

پیش از این، برادر فاطمه سپهری به صدای آمریکا گفته است که مقامات جمهوری اسلامی با انتقال این فعال سیاسی به زندان در حالی که به‌تازگی عمل قلب باز کرده، «قصد جان» او را کرده‌اند.فاطمه سپهری در فاصله کوتاهی از کشته شدن مهسا امینی و آغاز اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شد و بیش از یک سال است در زندان به سر می‌برد. او از امضاکنندگان نامه درخواست برای برکناری علی خامنه‌ای و گذر از جمهوری اسلامی بوده است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOA FARSI صدای آمریکا: نسرین ستوده خواستار آزادی فوری توماج صالحی و تمام زندانیان سیاسی شدپرستو فاطمی: توماج صالحی با محرومیت از درمان در زندان مورد شکنجه مضاعف قرار می‌گیرد

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: تشدید بحران سلامت در ایران؛ کادر درمان از بیمارستان‌های دولتی می‌روندشعار «تا حقمون رو نگیریم از اینجا نمی‌ریم» در تجمع پرستاران بیمارستان امام حسین در اصفهان

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: توانمندی لجستیک حماس و جهاد به روایت سرلشکر باقری/ روایت رئیس دفتر مقام معظم رهبری از معیشت مردمرئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت: همواره یکی از سفارشات ایشان در دیدار با مسئولان عالیرتبه کشور، سفارش نسبت به رفع مشکلات مرتبط با معیشت و گرفتاری‌های مردم است.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: شوخی پرسپولیسی‌ها با تغییر لوگوی استقلالمسئولان باشگاه استقلال بعد از ظهر امروز با انتشار فراخوانی در ارتباط با طراحی لوگوی جدید برای این باشگاه زمینه ساز جدال شدیدی بین هواداران خودی و پرسپولیس شدند.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: جلسه تامین واگن متروی قم هفته آینده در وزارت کشور برگزار می‌شودرئیس شورای اسلامی شهر قم از برگزاری جلسه‌ای در هفته آینده برای تامین واگن متروی قم با حضور مسئولان شهری و ملی در وزارت کشور خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مسابقات خانگی 'شهر راز' همچنان در شیراز برگزار می‌شودبا وجود درخواست مسئولان باشگاه شهرراز مبنی بر میزبانی در خارج از استان فارس، مسابقات خانگی این تیم همچنان در شیراز برگزار خواهد شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕