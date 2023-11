مقاومت لبنان یک فروند پهپاد رژیم صهیونیستی را سرنگون کرد

در این بیانیه آمده است: در ساعت 12:35 شب پنجشنبه مورخ ٢/١١/٢� ٢٣ ، رزمندگان مقاومت اسلامی یک فروند پهپاد مجهز به سلاح رژیم صهیونیستی را هنگام پرواز بر فراز مناطق مرزی با فلسطین اشغالی در حریم هوایی روستاهای مالکیه و هونین هدف قرار دادند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILNANEWS: تکذیب روایت رژیم صهیونیستی درباره آزادی یک اسیر اسرائیلی توسط حماسبه گزارش ایلنا، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) ادعای رژیم صهیونیستی در رابطه با آزادی یک نظامی زن اسرائیلی در جریان حمله زمینی شامگاه یکشنبه به غزه را رد کرد.

MASHREGHNEWS: فیلم/ گیرافتادن تانک‌های رژیم صهیونیستی در کمین مقاومتتصاویری از لحظۀ به دام افتادن تانک‌های رژیم صهیونیستی در کمین مقاومت را مشاهده می کنید.

ISNA_FARSI: حمله موشکی و پهپادی از یمن به اراضی اشغالیارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که یک پهپاد و یک موشک شلیک شده از یمن را رهگیری کرده است.

ISNA_FARSI: پیام هشدار آمیز حزب‌الله برای رژیم صهیونیستی + فیلمحزب‌الله لبنان با انتشار ویدئویی پیام هشدار آمیزی را برای رژیم صهیونیستی ارسال و بر آمادگی کامل خود برای پاسخ به جنایات این رژیم تاکید کرد.

MASHREGHNEWS: حمله مجدد به پایگاه اشغالگران آمریکایی در عراقگروه عراقی موسوم به «مقاومت اسلامی عراق» با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمندگان آن، محل استقرار اشغالگران آمریکایی در عین‌الاسد را با دو فروند پهپاد هدف قرار داده‌اند.

ISNA_FARSI: حمله پهپادی القسام به پایگاه صهیونیستیگردان‌های قسام (شاخه نظامی حماس) عصر امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که پایگاه نظامی «مارس» ارتش رژیم صهیونیستی را با پهپاد انتحاری «زواری» هدف قرار داده است.

