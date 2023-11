مخیبر با بیان اینکه پس از این نامه از مقام خود استعفا خواهد داد، نوشت: بار دیگر شاهد وقوع یک نسل‌کشی در برابر چشمان‌مان هستیم و سازمانی که برای آن کار می کنیم در متوقف کردن آن عاجز است. او با تاکید بر اینکه از دهه 1990 به عنوان مشاور حقوق بشر با سازمان ملل متحد همکاری کرده و از دهه 1980 نیز مشغول بررسی وضعیت حقوق بشر در فلسطین است، عنوان داشت: تحقیقات میدانی زیادی در فلسطین انجام دادهام و این مساله برای من شخصی است.

این مقام حقوق بشری سازمان همچنین با اشاره به اینکه پیشتر درباره نسل‌کشی در توتسی‌ها در روآندا، مسلمانان بوسنی، ایزدی‌ها و مسلمانان آراکان نیز با سازمان ملل متحد همکاری کرده، تاکید کرد: به خانه های مردم، مدارس، کلیساها، مساجد و بیمارستانهای غزه به صورت وحشیانه ای حمله می‌شود و هزاران غیرنظامی نیز کشته می‌شوند.

